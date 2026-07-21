Kent Konut güvencesiyle Kartepe'de hayat bulan 'Kartepe Kent Konut Evleri' projesinde geri sayım başladı. Son kontrollerin sürdüğü 144 dairelik projede hak sahipleri kısa süre içinde yeni evlerine kavuşacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut A.Ş. tarafından Kartepe'de hayata geçirilen 'Kartepe Kent Konut Evleri' projesinde teslim heyecanı yaşanıyor.

Toplam 12 blok ve 144 daireden oluşan projede son kontroller, çevre düzenleme çalışmaları ve ortak kullanım alanlarına yönelik hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

Hak sahiplerinin daha önce gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendiği Kartepe Evleri'nde, vatandaşların güvenli, konforlu ve kaliteli yaşam alanına kavuşması için teslim öncesi tüm süreç titizlikle yürütülüyor.

Projede yapılan son çalışmalarla birlikte yeni sakinlerin yaşam alanlarına kavuşması için geri sayım başladı.

TESLİM SÜRECİNE GEÇİLDİ

Kartepe Kent Konut Evleri projesinde, hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla daha önce kura çekimi gerçekleştirilmişti. Yoğun ilgi gören kura sürecinin ardından daire sahipleri belirlenirken, projenin tamamlanması için çalışmalar hız kazandı.

Gelinen son aşamada ise teslim öncesi teknik kontroller ve hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Kura ile belirlenen hak sahipleri, tamamlanan projenin teslim edilmesiyle birlikte yeni yaşam alanlarına kavuşacak.

ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan, tamamlanma aşamasına gelen Kartepe Evleri projesini ziyaret ederek sahadaki son çalışmaları yerinde inceledi.

Teknik ekiplerle gerçekleştirilen incelemelerde; bloklar, daireler, ortak kullanım alanları ve teknik altyapı sistemlerinin mevcut durumu değerlendirildi. Teslim sürecine ilişkin hazırlıklar hakkında bilgi alan Coşan, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirtti.

12 BLOK, 144 DAİRELİK PROJE

Kartepe Kent Konut Evleri'nde teslim öncesi süreçte daire kontrolleri, çevre düzenlemeleri ve ortak alanlardaki son imalatlar devam ediyor.

Projenin kullanıma hazır hale getirilmesi amacıyla bina sistemleri, teknik altyapı ve yaşam alanlarının işleyişi detaylı şekilde kontrol ediliyor. Ekipler, tespit edilen eksiklikleri gidererek projenin eksiksiz teslim edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜVENLİ VE KONFORLU YAŞAM ALANI

Kent Konut, Kartepe Evleri'nde teslim sürecinde yalnızca yapıların tamamlanmasına değil, hak sahiplerinin yaşam konforuna da odaklanıyor.

Dairelerden ortak kullanım alanlarına kadar tüm bölümlerde gerçekleştirilen kontrollerle, vatandaşların yeni yaşam alanlarına sorunsuz şekilde yerleşmesi hedefleniyor. Teknik ekipler, projenin kalite ve güvenlik kriterlerine uygun şekilde tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

PLANLI VE KALİTELİ KONUT ÜRETİM ANLAYIŞI

Kartepe'nin gelişen bölgelerinden Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yükselen Kartepe Evleri, tamamlanmasıyla birlikte 144 aile için yeni bir yaşam alanı olacak.

Büyükşehir iştiraki Kent Konut'un planlı ve kaliteli konut üretim anlayışıyla sürdürülen projede son hazırlıklar tamamlanıyor. Kura süreciyle ev sahibi olacak hak sahipleri, kısa süre içerisinde modern, güvenli ve konforlu yeni yaşam alanlarına kavuşmanın heyecanını yaşayacak.

Kartepe Evleri'nde yürütülen çalışmalarla birlikte Kent Konut, Kocaeli'de vatandaşların yaşam kalitesini artıran konut projelerine bir yenisini daha kazandırmış olacak.