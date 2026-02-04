İzmir Bornova Belediyesi, Medicana International İzmir Hastanesi işbirliğiyle Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde rahim ağzı kanseri ve HPV aşısının önemine dikkat çeken bir farkındalık etkinliği düzenledi.

İZMİR (İGFA) - Uzman hekimler, HPV aşısı ve düzenli taramaların rahim ağzı kanserine karşı en etkili korunma yöntemleri olduğunu vurgularken, etkinlikte erken teşhis ve toplumsal bilinçlenmenin hayati önemi öne çıktı.

Bornova Belediyesi, Medicana International İzmir Hastanesi işbirliğiyle rahim ağzı kanseri ve HPV aşısının önemine dikkat çeken kapsamlı bir farkındalık etkinliği düzenledi. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

BİLİM İNSANLARINA SAYGI SERGİSİ

Etkinlik kapsamında açılan 'Bugün Önlenebiliyorsa Onlar Sayesinde' başlıklı sergide, papsmear testi ve HPV aşısının geliştirilmesine katkı sunan bilim insanları temsili görsellerle tanıtıldı. Sergi, rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

BORNOVA BELEDİYESİ: 'BİLİNÇLENME HAYAT KURTARIR'

Etkinliğin açılışında konuşan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, erken teşhis ve taramaların önemini vurgulayarak, 'Bilinçle hareket edildiğinde rahim ağzı kanseri hayati bir hastalık olmaktan çıkabilir. Burada edinilen bilgilerin toplum geneline yayılması çok kıymetli' dedi.

UZMANLAR: HPV AŞISI EN GÜÇLÜ KORUYUCU

Medicana International İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Kuşku, HPV'nin yüksek riskli türlerinin rahim ağzı kanserinin büyük bölümünden sorumlu olduğunu belirterek, 'Düzenli taramalar ve HPV aşısı, bu kanser türüne karşı en etkili korunma yöntemidir' ifadelerini kullandı.