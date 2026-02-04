Önceki dönem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın öncülüğünde başlatılan ve ilk yılını geçtiğimiz Aralık ayında tamamlayan Hüdavendigar Buluşmaları, Bursa'dan Türkiye'ye uzanan fikir ve tecrübe paylaşımının önemli adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - 2024 Aralık ayından bu yana çalışmalarını sakin ama etkili bir program zinciriyle devam ettiren Hüdavendigar Buluşmaları, şehrin nabzını tutan; tarihten, kültürden ve güncel gelişmelerden beslenen bir 'bilgeler meclisi' kimliğine büründü.

BURSA'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN BİRİKİM

22'nci Dönem Bursa Milletvekili ve 2009-2024 yılları arasında üç dönem Osmangazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Dündar, görev süresinin ardından da Bursa için üretmeye ve düşünmeye devam ediyor.

Bugüne kadar gerçekleştirilen buluşmalara; Prof. Dr. Bilal Kemikli, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Prof. Dr. Emin Karip ve Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Giyasettin Bingöl gibi akademi, siyaset ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

ŞUBAT AYININ KONUĞU: VALİ YARDIMCISI SALİH ALTUN

Hüdavendigar Buluşmaları'nın 2026 yılı Ocak ayı konuğu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay olurken, Şubat ayı oturumunda Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun ağırlandı. Suriye sahasında üç yıl boyunca görev yapan ve güvenlik ile insani süreçlerin yönetiminde önemli tecrübeler edinen Altun, toplantıda Türkiye'nin son yıllarda küresel ölçekte geliştirdiği 'İnsani Diplomasi' modelini sahadan örneklerle değerlendirdi.

'TÜRKİYE, İNSANİ DİPLOMASİNİN MİMARIDIR'

Konuşmasında diplomasiyi iki temel başlık altında ele alan Salih Altun, klasik devlet diplomasisini 'mektepli', insani diplomasiyi ise Anadolu irfanı ve vakıf kültüründen beslenen 'alaylı' bir gönül işi olarak tanımladı.

Türkiye'nin bu özgün modelinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve siyasi iradesiyle kurumsallaştığını vurgulayan Altun, devlet aklı ile insani reflekslerin birleşiminin dünyada benzeri olmayan bir vicdan hareketine dönüştüğünü ifade etti.

Sınır hattındaki krizlerin yalnızca teknik raporlarla değil; merhamet ve adalet dengesini esas alan bir anlayışla yönetilebileceğini belirten Altun, 'Türkiye, insani diplomasinin mimarıdır. Türkiye hem insanlığın hem de barışın teminatıdır' dedi.

MUSTAFA DÜNDAR: 'HÜDAVENDİGAR BULUŞMALARI NESİLLERİN BULUŞMASIDIR'

Programda konuşan 22'nci dönem Bursa Milletvekili ve önceki dönem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise Hüdavendigar Buluşmaları'nın farklı kuşakları bir araya getiren bir fikir zemini olduğuna dikkat çekti. Dündar, 'Tecrübenin, fikrin ve ortak hafızanın buluştuğu bu toplantılar, nesillerin birbirini dinlediği ve anladığı bir yolculuktur. Hüdavendigar coğrafyasının tarihsel birikimini bugüne taşıyarak yarınlara aktarmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun'un sahadan gelen tecrübelerinin genç mülki idareciler için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Dündar, Türkiye'nin her kademede güçlü kadrolarla yoluna devam ettiğini belirterek buluşmaya katkı sunan herkese teşekkür etti.