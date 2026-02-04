Perşembe günü İzmir genelinde etkili olması beklenen şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve deniz seviyesindeki geçici yükselme öncesinde İZSU ekipleri sahadaki hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Olası sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı kent genelinde önleyici çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İZMİR (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre 5 Şubat Perşembe günü İzmir genelinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklenirken, deniz seviyesinde geçici yükselme (deniz kabarması) riskine de dikkat çekiliyor.

Özellikle kıyı kesimler ve deniz kotuna yakın bölgelerde yağmur sularının tahliyesinin zorlaşabileceğine yönelik öngörüler doğrultusunda İZSU ekipleri olası olumsuzluklara karşı kent genelinde önleyici çalışmalarını artırdı. Bu kapsamda, yağmur suyu ızgaraları, kanallar ve dere yataklarında temizlik ve bakım faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Yağmur suyu hatlarında biriken çamur, atık ve sürüklenen malzemeler temizlenirken, dere yataklarında su akışını engelleyebilecek sazlıklar, otlar ve evsel atıklar kontrollü biçimde ortadan kaldırılıyor.

İzmir'de ocak ayında metrekareye düşen 223,7 kilogram yağışla 88 yıllık ortalamaların üzerine çıkıldı. Yağışlı havanın aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, İZSU ekipleri başta geçmiş dönemlerde su birikintilerinin yaşandığı cadde ve sokaklarda ızgara temizliği yaparak yağmur sularının sağlıklı şekilde tahliye edilmesini sağlıyor.

Şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte yaşanabilecek deniz yükselmesinin yağmur suyu deşarjlarını olumsuz etkilememesi için kıyı bölgelerdeki hatlar, ızgaralar ve terfi sistemleri kontrol edildi. Ekipler, deniz seviyesindeki geçici yükselmenin neden olabileceği geri tepmeler ve su baskınlarına karşı kritik noktalarda yoğun çaba gösteriyor.

İZSU, yağış süresince İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm birimleriyle koordinasyon içinde çalışacak. Olası ihbarlara hızlı müdahale edilebilmesi için tüm ekipler sahada görev yapacak.