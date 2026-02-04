Türk müziğinin iki unutulmaz ismi Barış Manço ve Cem Karaca'nın unutulmaz şarkıları, Bornova Belediyesi'nin düzenlediği konserde, müzik eğitim alan çocuklar ve eğitmenleri tarafından seslendirildi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Örgütleri Yerleşkesi Yıldız Kenter Sahnesi anlamlı ve coşkulu bir konsere ev sahipliği yaptı. Konserde, Türk müziğinin iki unutulmaz ismi Barış Manço ve Cem Karaca'nın eserleri, Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nda müzik eğitimi alan çocuklar ve eğitmenleri tarafından seslendirildi.

İki efsane sanatçının hafızalara kazınan şarkıları, sahnedeki minik müzisyenler tarafından başarıyla yorumlandı. Salonu dolduran Bornovalılar, şarkılara coşkuyla eşlik ederken, müzik dolu dakikalar izleyicilere unutulmaz bir yarıyıl tatili anısı yaşattı.

Hem enstrümanları hem de seslendirdikleri eserlerle sahne deneyimi kazanan çocuklar büyük heyecan yaşarken, onları izleyen aileler de bu özel anlara gururla tanıklık etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikle ilgili olarak, 'Barış Manço ve Cem Karaca, bu ülkenin ortak hafızasında çok özel yere sahip sanatçılar. Çocuklarımızın bu değerlerle tanışarak, sanatla ve özgüvenle büyümesini çok önemsiyoruz. Bornova'da her çocuğun yeteneğini keşfedebileceği, kendini ifade edebileceği alanlar yaratmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.