Konya'da Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Genç Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan 'Genç Paldır Güldür Şov' adlı tiyatro gösterisi ilk defa sanatseverlerle buluştu. Kahkaha dolu anlara sahne olan gösteri, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi'nin kültür ve sanat vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi, düzenlediği etkinliklerle geleceğin sanatçılarını desteklemeye ve şehrin kültür-sanat yaşamına yeni bir soluk kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda akademide tiyatro eğitimi alan öğrencilerden oluşan Genç Tiyatro Topluluğu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde 'Genç Paldır Güldür Şov' adlı oyunla ilk defa sahneye çıktı.

Gecenin sonunda genç tiyatrocular sergiledikleri performansla izleyicileri güldürdü ve tam not aldı.

Selçuklu Belediyesi olarak kültür ve sanatın birleştirici gücüne inanarak bu doğrultuda her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, vatandaşların yoğun ilgisi, kültür ve sanat alanında yaptığımız çalışmaların, verdiğimiz emeklerin karşılık bulduğunu bir kez daha ortaya koydu ve bu alanda yürütecekleri nice projeler için bizlere motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti.