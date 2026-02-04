Bilecik'te Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye Meclis Üyeleri Selami Özdil ve Özcan Özkar ile birlikte ilçe genelindeki saha çalışmalarına ve hane ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kutsal topraklardan dönen vatandaşları ziyaret ederek hem Umre ibadetlerinin hayırlı olması dileklerini iletirken, mahallelerin talep ve beklentilerini yerinde dinleme fırsatı buldu. Başkan Tekin, ziyaretlerde, 'Şehrimizi ortak akılla ve gönül gönüle yönetmek için her kapıyı çalmaya, her eli sıkmaya devam edeceğiz. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederiz' dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve meclis üyelerinin gerçekleştirdiği hane ziyaretleri, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak sorunları ilk ağızdan dinleme ve çözüm üretme noktasında büyük önem taşıdı.