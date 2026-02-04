Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan SAMEK Türk Sanat Müziği Korosu, Hüzzam makamında hazırlanan özel repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen SAMEK Türk Sanat Müziği Korosu konseri, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kültür sanat etkinlikleri takvimi içerisinde yer alan gece, Türk Sanat Müziği tutkunlarını bir araya getirdi.

İLK SAHNE HEYECANI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Yaklaşık 4 ay boyunca SAMEK bünyesinde eğitim alan ve her yaştan kursiyerin yer aldığı 60 kişilik koro, sahnedeki performansıyla izleyicilerin takdirini kazandı. Koroda ilk kez sahne heyecanı yaşayan kursiyerlerin de yer aldığı konser, başarıyla tamamlandı.

HÜZZAM MAKAMINDA SEÇKİN ESERLER

Şef Orçun Üretmen yönetiminde Hüzzam makamında icra edilen seçkin eserler, salonda Türk Sanat Müziği dolu bir atmosfer oluşturdu. Duygu yüklü performanslarıyla dikkat çeken koro, konser sonunda izleyiciler tarafından uzun süre alkışlanarak alkış tufanına tutuldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin'de konseri yakından takip edenler arasındaydı.