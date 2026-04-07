İzmir Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Kütüphane Haftası 2026 etkinlikleri, çocuklara yönelik söyleşi ve atölyelerle dolu dolu geçerken, katılımcılar hem öğrenip hem eğlendi.

İZMİR (İGFA) - Türk Kütüphaneciler Derneği, Sayra & Çınar Vakfı ve Dil Derneği katkılarıyla gerçekleşen program, 11 Nisan'da Atatürk Kitaplığı'nda yapılacak büyük şenlikle sona erecek.

Başkan Ömer Eşki ise etkinliklerin çocukların gelişimi ve kütüphane kültürünün yaygınlaşması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kütüphane Haftası 2026 etkinlikleri, Bornova Belediyesi tarafından 30 Mart - 11 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenleniyor. Etkinlikler, Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Sayra & Çınar Vakfı ve Dil Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Program kapsamında özellikle çocuklara yönelik etkinlikler yoğun ilgi görüyor.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİCİ VE EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Hafta boyunca düzenlenen ilk etkinliklerde çocuklar hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. 'Nesi Var?' başlıklı söyleşide Lale Sanem Şekercioğlu, Atatürk Kitaplığı'nda 9 yaş grubuna yönelik interaktif bir buluşma gerçekleştirdi. 'Çocuklarla Felsefe Atölyesi'nde Aydın Şimşek, 7-9 yaş grubundaki çocuklarla düşünmeye dayalı etkinlikler yaptı.

'Ne Kadar Türkçe? / Savşöz' söyleşisinde Gürsel Gezen, Abdullah Bolulu ve Dürüye Ayvildiz, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salon'da Türkçe dil bilgisi ve dil öğrenimi üzerine önemli bilgiler paylaştı. 'Düşünme Atölyesi'nde Sümeysra Ağaoğlu, 5-9 yaş grubuna yönelik düşünme becerilerini geliştiren çalışmalar yaptı.

'Müzisyenler Köyü Kitabı & Masal Dinletisi'nde Özge Sarıkurt, müzisyenlerin hikâyelerini çocuklarla buluşturdu. 'Düş Zamanı Masalları' etkinliğinde ise Sıla Topçam, 8-10 yaş grubuna yönelik masal dinletisi gerçekleştirdi. Etkinlik için kayıtlar 0 232 999 29 29 / 2233 numaralı telefondan alındı.

11 NİSAN'DA BÜYÜK ŞENLİK: ATATÜRK KİTAPLIĞI'NDA BULUŞMA

Kütüphane Haftası etkinlikleri, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00 - 17.00 arasında Atatürk Kitaplığı'nda düzenlenecek olan 'Sayra-Çınar Vakfı 62. Kütüphane Haftası Şenliği' ile sona erecek. Şenlikte; keyifli atölyeler, eğlenceli oyunlar, Zumba Kids etkinliği, yüz boyama, sürpriz hediyeler ve lezzetli atıştırmalıklar katılımcıları bekliyor.

BAŞKAN EŞKİ: 'KİTAPLA BÜYÜYEN NESİLLER GELECEĞİMİZİ AYDINLATIR'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kütüphane Haftası etkinlikleriyle ilgili değerlendirmede, çocukların kitapla erken yaşta buluşmasının önemine dikkat çekerek, 'Kütüphaneler sadece kitap okunan yerler değil, aynı zamanda öğrenmenin ve paylaşmanın merkezidir. Çocuklarımızın bu ortamda büyümesi, geleceğimiz adına en büyük kazançtır' dedi.

KİTAP, ÖĞRENME VE EĞLENCE BİR ARADA

Bornova Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlikler, çocukların hem eğlenmesini hem de düşünsel gelişimlerini desteklemeyi hedeflerken, kentte kitap ve kütüphane kültürünü yaygınlaştırmaya da katkı sağlıyor.