Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Onkoloji Enstitüsü, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında gerçekleştirdiği kapsamlı etkinliklerle hem bilim dünyasında hem de toplum nezdinde kanser konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

İZMİR (İGFA) - DEÜ Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hülya Ellidokuz, 1-7 Nisan tarihlerinin Türkiye'de 'Ulusal Kanser Haftası' olarak kabul edildiğini belirterek, bu süreçte gerçekleştirilen etkinliklerin ve eğitim çalışmalarının kanserle mücadelede kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Bu özel haftada farkındalığı artırmak amacıyla alanında uzman isimleri farklı etkinliklerde bir araya getirdiklerini vurgulayan Ellidokuz, kanserle mücadelenin yalnızca tedavi süreçleriyle sınırlı olmadığını kaydetti.

'TOPLUMUN BİLİNÇLENMESİ OLDUKÇA ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Hülya Ellidokuz, kanserle mücadelede erken tanı, koruyucu hekimlik ve toplumsal bilinçlendirme çalışmalarının kritik önem taşıdığını vurguladı. 'Başarı yalnızca tedavi yöntemleriyle değil, toplumun bilinç düzeyinin artırılmasıyla mümkündür' dedi. Ellidokuz, yapay zekâ ve ileri teknolojilerin tanı ve tedavi süreçlerinde hızlı ve etkin sonuçlar sağladığını, multidisipliner yaklaşım ve bilimsel iş birliklerinin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Üniversitelerin bu süreçte hem bilimsel üretim hem de toplumsal bilgilendirme görevini üstlendiğini belirten Ellidokuz, DEÜ'nün bu sorumluluk doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

BİLİM DÜNYASI SEMPOZYUMDA BULUŞTU

Etkinlikler, 1 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen 'Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu: Kansere Karşı Ortak Akıl - Araştırmadan Kliniğe Gelecek Vizyonu' başlıklı programla başladı.

DEÜ Onkoloji Enstitüsü ile İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi iş birliğinde, Aziz Sancar Oditoryumunda gerçekleştirilen sempozyuma; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, rektör yardımcıları, enstitü ve merkez müdürleri, fakülte yöneticileri ile akademisyenler katıldı.

Sempozyum kapsamında Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın başkanlığını yürüttüğü oturumda, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar konuşmacı olarak yer aldı.

Kanserle mücadelede araştırmadan kliniğe uzanan sürecin çok boyutlu şekilde ele alındığı programda; yenilikçi tedavi yaklaşımları, yapay zekâ destekli uygulamalar, kişiselleştirilmiş tıp ve koruyucu onkoloji başlıkları kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Gün boyu süren oturumlarda farklı disiplinlerden uzmanlar bilgi ve deneyimlerini paylaşırken, bilimsel iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunan önemli bir platform oluşturuldu.

UZMANLAR DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Program kapsamında 2 Nisan 2026 tarihinde DEÜ Onkoloji Enstitüsü Toplantı Salonunda düzenlenen seminerlerde sağlık profesyonelleri deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Onkoloji Servisleri Sorumlu Hemşiresi Uzm. Hemşire Tuba Ülgen tarafından 'Teorikten Pratiğe: Onkoloji Hemşiresinin Deneyim Paylaşımı' başlıklı sunum gerçekleştirilirken, Günübirlik Birimi Sorumlu Hemşiresi Dr. Derya Geresinli ise 'Yarım Kalan Yolculuk: Lösemi Hastalarının Yaşam Deneyimleri' konulu seminer verdi.

ÖĞRENCİLERDEN FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Etkinlikler yalnızca akademik programlarla sınırlı kalmadı. Translasyonel Onkoloji Ana Bilim Dalı lisansüstü öğrencileri tarafından hazırlanan 'Kanser İçin Konuş' başlıklı video ile toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Ayrıca öğrencilerin katılımıyla düzenlenen seramik atölyesi etkinliği, programa farklı bir boyut kazandırdı.

Düzenlenen etkinliklerde; rektör yardımcıları, tıp fakültesi yöneticileri, enstitü ve merkez müdürleri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler aktif şekilde yer aldı.