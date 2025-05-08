İzmir Bornova Belediyesi’nin 2024 Mali Yılı Kesin Hesabı, Belediye Meclis toplantısında kabul edildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Meclis Başkan Vekili Tansel Ertürk tarafından yönetilen toplantıda bütçeyi değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan, gelir gerçekleşme oranının yüzde 86,15’e; gider gerçekleşme oranının ise yüzde 91,44’e ulaştığı bütçeyi bütçeyi başarılı bulduklarını ifade ederek sosyal belediyecilik vurgusu yaptı.

İzmir Bornova Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, Meclis Başkan Vekili Tansel Ertürk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen 2024 Mali Yılı Kesin Hesabı, oy çokluğuyla kabul edildi.

RAKAMLARLA 2024 BÜTÇESİ

2024 yılı için öngörülen gelir bütçesi 2 milyar 4 milyon 10 bin TL olarak belirlenmiş, ret ve iadeler sonrası bu rakam 2 milyar TL’ye sabitlenmişti. Yıl içinde 709 milyon TL’lik ek bütçe ile birlikte tahmini gelir toplamı 2 milyar 709 milyon TL’ye yükseldi. Gerçekleşen net gelir ise 2 milyar 332 milyon 818 bin TL oldu. Bu gelirin 386 milyon 523 bin TL’si tahakkuk fazlası olarak 2025 yılına devredildi.

Gider tarafında ise yıl başında belirlenen 2 milyar 246 milyon TL’lik bütçeye 859 milyon TL’lik ek ödenek eklendi. Böylece net gider bütçesi 3 milyar 105 milyon TL’ye çıktı. 2024 yılı sonunda gerçekleşen toplam gider 2 milyar 839 milyon 79 bin TL oldu.

ÖZKAN: “GERÇEKLEŞME ORANLARI BAŞARILI”

CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan, “Tahmini bütçenin gelir gerçekleşme oranı yüzde 86,15 iken, gider gerçekleşmesi yüzde 91,44. Başarılı bir gerçekleşme oranı olduğunu düşünüyoruz” dedi. Özkan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Gelirlerimizin toplam oranı başarılı kabul edilebilecek düzeyde. Bazı sapmaların temel sebebi vatandaşın ekonomik durumu. Personel giderleri konusuna gelince, ülke enflasyonuna bakıldığında personeli korumanın gerekliliği ortadadır. Sosyal yardım, kadın-aile, kültür, spor gibi alanlarda yapılan 80 milyon TL’lik harcamanın da küçümsenmeyecek bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Sermaye giderleri ve büyük onarımlar için ayrılan oranlar da üretim ve yatırım açısından tatmin edici. Kamu kurumlarına yapılan ödemelerin eksiksiz gerçekleştiğini ve hiçbir borcun bulunmadığını görmekteyiz. Ulaşım, temizlik, sosyal yardım gibi alanlara öncelik verilerek bütçe yüksek gerçekleşme oranı ile tamamlandı. Emek veren tüm çalışanlara teşekkür ederiz”

ERTÜRK: “BELEDİYELER SOSYAL BELEDİYECİLİK YAPMAK ZORUNDADIR”

Meclis Başkan Vekili Tansel Ertürk ise ekonomik öngörülerin zorluğuna dikkat çekerek, “Bugün Maliye Bakanı bile yaptığı tahminleri geri çekmek zorunda kalıyor. Kurumsal, rasyonel bir ekonomi politikamız olmadığı sürece bu tür sapmalar yaşanacaktır. Belediyeler sosyal belediyecilik yapmak zorundadır” diye konuştu.