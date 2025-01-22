Bornova Belediyesi, İzmir Metrosu’nun Bornova istasyonu çıkışında, soğuk kış günlerinde yaptığı sıcak çorba ikramı ile önemli bir dayanışma örneği sergiliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde her sabah 07.00 – 09.00 saatleri arasında gerçekleşen hizmet, büyük talep görüyor.

Çorbalar, Bornova Belediyesi'nin Kent Mutfağında sabahın erken saatlerinde usta aşçılar tarafından hazırlanıyor.

Bu hizmeti artırarak günde ortalama 1.000 kişiye sıcak çorba dağıtmaya başladıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Soğuk kış koşullarında vatandaşlarımızın içlerini ısıtarak dayanışmamızı artırıyoruz” dedi.

Toplumsal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkanı Ömer Eşki, “Bornova Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız. Ağır ekonomik şartlar altında geçinmeye çalışan öğrencilerimiz, emekçilerimiz ve emeklilerimizin hayatını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Su ve ekmekle birlikte ikram edilen sıcak çorbayla güne başlayan öğrenci, işçi ve emekliler ağır ekonomik koşullarla mücadele ettiklerini belirterek, “Verilen hizmet gerçekten çok anlamlı. Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Eşki'ye teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.