İzmir Bornova Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak için fırın denetimlerini sürdürüyor. Başkan Ömer Eşki’nin kızı Asya Tuna da, yarıyıl tatilinde babasına eşlik ederek denetimlerin bir kısmına katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin kızı Asya Tuna ile katıldığı denetimlerde, Doğanlar, Mevlana, Naldöken ve Yunus Emre mahallelerinde 19 fırın incelendi. Üretim koşulları ve ruhsat durumları kontrol edilerek kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı. Başkan Eşki, denetimlerin Bornova genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirterek, “Bu denetimlerde asıl amacımız çocuklarımızı daha sağlıklı ve hijenik gıda ile buluşturmak. Kızım Asya Tuna da kendi sağlığına ve geleceğine sahip çıkmak için yanımızda. Bornovalıları sağlıklı gıdayla buluşturmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.

DENETLENEN FIRIN SAYISI 104 OLDU

Son iki aydır Bornova genelinde devam eden ve beşincisi gerçekleşterilen denetimlerde toplam 104 fırın incelendi. Denetimlerde üretim koşulları, ruhsat durumları ve ekmek gramajları kontrol edilirken, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı. Hijyen kurallarına aykırı durumlar ise İl Tarım Müdürlüğü’ne bildirildi. Başkan Ömer Eşki, belediye ekipleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmaları yerinde denetleyerek sürecin şeffaf ve etkili ilerlemesini sağladı.

ASYA TUNA DA DENETİMLERDEYDİ

Başkan Ömer Eşki’nin kızı Asya Tuna da, yarıyıl tatilinde babasına eşlik ederek denetimlerin bir kısmına katıldı. Küçük yaşta toplum sağlığının önemini öğrenen Asya Tuna’nın babasına olan desteği vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

BAŞKAN EŞKİ’DEN KARARLILIK MESAJI

Başkan Ömer Eşki denetimler sırasında şu açıklamalarda bulundu:

“Değerli Bornovalılar, sabah mesaimize saat 04.00’te başladık. Bugün Doğanlar, Mevlana, Naldöken ve Yunus Emre mahallelerinde fırın denetimlerimizi sürdürüyoruz. Halkımızın sağlıklı, güvenli ve hijyenik gıdaya ulaşabilmesi bizim en büyük önceliğimiz.

Ekiplerimizle birlikte, kurallara uygun hareket eden işletmeleri desteklerken, ihlalleri tespit edenlere gerekli yaptırımları uyguluyoruz. Çocuklarımızın geleceği ve halkımızın sağlığı için bu çalışmaları kararlılıkla devam ettireceğiz. Sömestr tatilinde olduğu için kızım Asya Tuna da bugün bize eşlik ediyor. O da bu süreci yakından görüp öğreniyor”