Bursa Bölgesel Rehberler Odası (BURO) heyeti, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü yaptığı ziyarette, kentin tanıtımına yönelik kaçak rehberlik faaliyetlerinin önlenmesi ve 2025 yılı için planlanan projeleri masaya yatırdı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) -BURO Başkanı Tansu Erçevik, Başkan Yardımcısı Eyhan Cıla ve Turist Rehberleri Birliği Bölge Denetmeni Olgun Yüksel, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile bir araya geldi. Görüşmede, Bursa ve Bilecik’teki belgesiz rehberlik ve kaçak turlar gibi önemli sorunlara yönelik bilgi alışverişi için bir araya geldi.

Faaliyetlerin denetim ve önlenmesi için iş birliğinin önemi vurgulandı.

Ziyaretle ilgili konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, BURO yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dernek Başkanı Tansu Erçevik ve yönetimiyle Bilecik'in turizm potansiyelini artırma konusunda istişarelerde bulunduklarını kaydeden Müdür Bircan, 2025 yılı faaliyetlerinin yanı sıra turizm alanındaki hedefleri paylaştıklarını belirterek, BURO’nun değerli katkılarından ötürü teşekkür etti.

Ziyarette özellikle kaçak rehberlik faaliyetlerine yönelik yapılan denetimlerin önemine dikkat çeken BURO heyeti, rehberlik mesleğinin korunması ve yerel turizmin geliştirilmesi adına Bilecik’te aktif rol oynamaya devam edeceklerini vurguladı.

BURO Başkanı Tansu Erçevik, Bilecik’in tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaracak projeler için hazır olduklarını ifade ederek, “Bilecik, köklü tarihi ve eşsiz doğal güzellikleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahip. BURO olarak, bu potansiyeli tanıtmak ve doğru şekilde yönlendirmek adına her zaman desteğe hazırız” dedi.