Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'a destek amacıyla 6 bin 661 forma alarak kampanya başlattı. Bordo-mavili camiaya forma, kombine ve loca desteğiyle kulübe sahip çıkma çağrısında bulunan Başkan Genç, 'Büyük hedeflere ancak büyük kenetlenmeyle ulaşılır' mesajı verdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'un yeni sezon öncesinde 6 bin 661 adet forma alarak kampanya başlattı.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Genç, bu başarının ancak taraftarın, yönetimin, teknik heyetin ve şehrin kenetlenmesiyle taçlanacağını söyledi.

TARİHİ BİR TRANSFER, TARİHİ BİR BAŞARI

Trabzonspor'un gerçekleştirdiği transferin dünya futbolu açısından da büyük yankı uyandıracağını ifade eden Başkan Genç, şunları söyledi:'Büyük Trabzonspor'umuzun büyük taraftarları, sevgili camiamız: Bugün sadece bir futbolcu transferini değil, şehrimizin hayallerine duyduğu inancı ve geleceğe olan umudunu da konuşuyoruz. Muhammed Salah gibi dünya futbolunun en önemli isimlerinden birinin Trabzonspor formasını giyecek olması kulübümüz adına tarihi bir adım ve tarihi bir başarıdır.'

BÜYÜK BAŞARILAR KENETLENMEYLE GELİR

'Hepimiz çok iyi biliyoruz ki büyük başarılar yalnızca büyük transferlerle gelmez. Asıl başarı; büyük taraftarımızın, kıymetli başkanımızın, yönetimimizin, hocamız başta olmak üzere teknik ekibimizin, futbolcularımızın ve bütün şehrin aynı hedef etrafında kenetlenmesiyle gelir. Bu başarıda büyük emeği bulunan kıymetli başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum.'

TRİBÜNLERİ DOLDURALIM, SON DÜDÜĞE KADAR DESTEK OLALIM

'Şimdi tam zamanı. Bütün tribünleri dolduracağız. Takımımıza bütün maçlarda son düdüğe kadar destek olacağız. Trabzonspor sadece bir futbol kulübü değildir. Ortak sevdamız, ortak gururumuz, ortak hikayemiz ve ortak markamızdır. Bu hikayenin yeni bir sayfasını birlikte yazacağız.'

O SENE BU SENE, 9. ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ

'İnanıyorum ki Trabzonspor'umuz, taraftarının eşsiz desteğiyle çok daha büyük başarılara ulaşacak. 'O sene bu sene' diyeceğiz ve inşallah 9. şampiyonluğumuza kavuşacağız. Omuz omuza verelim, formamıza, armamıza ve şehrimize yakışan birlik ruhunu bütün dünyaya bir kez daha gösterelim.'

6 BİN 661 FORMA

Trabzonspor'a ekonomik destek sağlamak amacıyla yeni bir kampanya başlattıklarını da açıklayan Başkan Genç, 'Bugün 6 bin 661 adet forma satın alarak büyük kampanyamızı başlatıyoruz. Bu vesileyle tüm camiamıza çağrıda bulunuyoruz. Trabzonlu ve Trabzonspor ile gurur duyan bütün hemşehrilerimiz forma satın alarak, kombine ve loca desteği sağlayarak bu başarının ortağı olsun istiyoruz. Bu güzel transferin şehrimize ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum' dedi.