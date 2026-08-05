Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kemer'in en işlek noktalarından biri olan Liman Caddesi'nde budama ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kemer'de, kent estetiğinin korunması ve yeşil alanların daha sağlıklı hale getirilmesi amacıyla çalışmalar aralıksız sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçenin en gözde caddelerinden Liman Caddesi'nde kapsamlı bakım ve temizlik çalışması yaptı.

BİTKİLERİN SAĞLIKLI GELİŞİMİNE DESTEK

Çalışmalar kapsamında ağaç ve bitkilerde mevsimsel bakım, şekil budaması, kuruyan dalların temizlenmesi ile çevre düzenleme ve temizlik işlemleri gerçekleştirildi.

Ekipler, cadde boyunca yeşil dokunun sağlıklı gelişimini desteklemek, görüntü kirliliğini önlemek ve vatandaşlara ve turistlere daha düzenli bir çevre sunmak için titizlikle çalıştı.

Özellikle yoğun yaya trafiğinin bulunduğu Liman Caddesi'nde yürütülen budama çalışmalarıyla hem bitkilerin sağlıklı gelişimi desteklendi hem de yaya güvenliği artırıldı.