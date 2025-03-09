İzmir'de Bornova Belediyesi ve İzmir Barosu iş birliğiyle ücretsiz hukuki destek başlıyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi ile İzmir Barosu arasında dezavantajlı grupların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla imzalanan protokol hayata geçiyor.

Kadınlar, çocuklar, engelliler ve ekonomik zorluklar nedeniyle hukuki desteğe erişimde güçlük çeken bireyler için ücretsiz danışmanlık hizmeti başlatılıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde çalışmanın ayrıntılarını paylaştı. Başkan Eşki, kadın haklarının ve toplumsal adaletin önemine vurgu yaptı.

Cumhuriyet’in 100. yılını geride bırakmış bir ülkeye yakışmayan bu tabloya karşı ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Eşki, "Bu kapsamda, Bornova Belediyesi ve İzmir Barosu ortaklığında hukuki danışmanlık hizmetini hayata geçiriyoruz. 12 Mart Çarşamba günü itibarıyla Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır Ek Hizmet Binası’nda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde avukat danışmanlarımız vatandaşlarımızın yanında olacak. Kadınlar başta olmak üzere, tüm dezavantajlı gruplara ücretsiz hukuki danışmanlık sağlayacağız. Hukuka erişimdeki tüm engelleri kaldırmak için bugün yola çıkıyoruz" dedi.

Başkan Eşki, protokol kapsamında, İzmir Barosu üyesi avukatların görev alacağı adli yardım büroları Bornova’da hizmete gireceğini, Bornova Belediyesi’nin sağlayacağı lojistik destekle hukuki yardım daha geniş kesimlere ulaşacağını, kadınlar, çocuklar ve engelliler gibi kırılgan grupların hak arama özgürlükleri korunacağı, seminer, çalıştay ve eğitimlerle Bornova halkına ve belediye personeline hukuki bilgi aktarımı sağlanacağı belirtildi.

Söz konusu protokolün 1 yıl süreyle geçerli olacak ve tarafların talebi doğrultusunda uzatılabileceği kaydedildi.