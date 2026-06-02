İzmir Bornova Belediyesi ile Medicana Sağlık Grubu iş birliğinde düzenlenen 'Anneliğin Cam Tavanı' paneli, kadınların yaşamında çoğu zaman görünmeyen ancak derin etkiler bırakan toplumsal yükleri gündeme taşıdı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleşen panelde konuşan Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Müge Yaşar, modern dünyada kadınların 'kusursuz anne' algısıyla yoğun bir baskı altında bırakıldığını belirterek, kadınların çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını geri plana ittiğini ifade etti.

Yaşar, özellikle sosyal medya ve toplumsal normların kadınlar üzerinde görünmez bir performans baskısı yarattığını vurguladı. Kadınların yalnızca çocuklarına değil, aynı anda iş yaşamına, sosyal çevrelerine ve aile düzenine yetişmeye çalışmasının ciddi bir psikolojik yük oluşturduğunu söyledi.

KADINLAR KENDİ SAĞLIĞINI GERİ PLANA ATIYOR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İlkay N. Topaloğlu ise kadın sağlığının yalnızca fiziksel süreçlerle değerlendirilemeyeceğini belirterek, kadınların yaşam dengesi üzerinde artan sosyal sorumlulukların etkisine dikkat çekti.

Topaloğlu, kadınların kendi sağlıklarını çoğu zaman ertelediğini ve 'önce herkes' anlayışıyla hareket ettiğini ifade ederek, kadınların hem bedensel hem de ruhsal olarak desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

'HER ŞEYE YETİŞME' ÇABASI KONUŞULDU

Etkinlik boyunca annelik deneyiminin görünmeyen yönleri, kadınların gündelik yaşamda karşılaştığı beklentiler ve 'her şeye yetişme' zorunluluğunun yarattığı baskılar ele alındı. Katılımcılar, toplumda kadınların yalnızca anne kimliği üzerinden tanımlanmasının bireysel yaşam alanlarını daralttığını belirterek, kadınların kendi kimliklerini koruyabilmesinin önemine dikkat çekti.

DAYANIŞMA VE FARKINDALIK VURGUSU

Panel, yoğun ilgiyle karşılanırken etkinlik sonunda uzmanlar, kadınların yalnız olmadığını hissettirecek sosyal dayanışma alanlarının artırılması gerektiğini ifade edip bu tür buluşmaların toplumsal farkındalık açısından önemli bir adım olduğu belirtti.