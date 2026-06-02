Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınlara özel plaja ulaşımı kolaylaştırmak için Sarısu depolama alanından plaja ücretsiz ring seferlerini başlattı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı yeni sezona kapılarını yeniliklerle açtı. Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için Sarısu depolama alanından plaja ücretsiz ring seferleri başladı.

Halk otobüsleri ile Sarısu depolama alanına gelen vatandaşlar, 15 dakikada bir kalkan ring otobüslerini kullanarak kadınlar plajına kolaylıkla ulaşabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET A.Ş. tarafından yaz sezonlarında kadınlara özel hizmet veren Sarısu Kadınlar Plajı kapılarını açtı. Her sezon yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayarak kadınlardan büyük beğeni alan plaja ulaşımın daha kolay sağlanması için ring seferi uygulaması başlatıldı.

Sarısu depolama alanı ile Kadınlar Plajı arasında hizmet verecek ücretsiz ring seferleri ile sahile ulaşım daha kolay sağlanacak. Gidiş-dönüş şeklinde 15'er dakikalık aralıklarla kalkacak ring seferleri sezon boyunca saat 08.00 ile 20.30 saatleri arasında hizmet verecek. Yeni ring seferlerini kullanmaya başlayan kadınlar uygulamadan memnun.

ÜCRETSİZ HİZMET

Girişi ücretsiz olan Sarısu Kadınlar Plajı, günün belli saatlerinde, sadece kadınlara özel hizmet veriyor. Plaj içerisinde büfe, çocuk parkı, engelli vatandaşlar için yürüyüş yolu, cankurtaran, restoran, kafe, sosyal kullanım alanları bulunuyor. Güvenlik ve temizlik personelleri ile birlikte tüm personelin kadın olduğu plajda, ziyaretçilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda denize girme imkânı buluyor. Plaj 09.00-19.00 saatleri arasında yalnızca kadınlara, 19.00'dan itibaren tüm halka açık olarak hizmet veriyor.

KADINLARIN KONFORUNU ARTTIRIYORUZ

Yeni uygulanmaya başlanan ring seferleri ile ilgili bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı Sorumlusu Ceren Tugay, 'Ring seferlerimizin amacı Sarısu depolama alanından sahile giden 700 metrelik yolu vatandaşlarımızı yürütüp yormadan kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamak. Bu şekilde halk plajımızda ağırladığımız misafirlerimizin konforunu arttırarak sıcaklardan daha az etkilenmelerini hedefliyoruz. Ring seferlerimiz her 15 dakikada bir Sarısu depolama alanından kadınlar plajımıza yapılacaktır. Büyükşehir olarak kadınlarımızın konforunu düşünüyor, çalışıyoruz. Tüm kadınlarımızı kadınlar plajımıza bekliyoruz' dedi.