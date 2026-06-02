Mersin'in her metrekaresinde 7/24 esasına göre çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kararlı mücadelesi ve koruyucu önlem çalışmalarıyla mal ve can güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Kentin kahramanlarından olan Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri de geniş bir hinterlanda sahip olan Mersin'de, özellikle iç sularda yaşanan vakalara en hızlı şekilde müdahale ederek güven ortamının sürmesini sağlıyor. Bu kapsamda ekipler kuyudan kazazede çıkarma tatbikatı yaptı.

Üstü açık olan kuyulara birinin düşme ihtimaline karşı hazırlıklı olmak ve arama-kurtarma kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla düzenlenen tatbikatta, ekipler kuyudan kazazede çıkarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Normal zamanda araçta hazır bekleyen eşyaları da yeniden araçlara hazırlayan ekipler, insan boyutlarında ve kilosunda bir maket kullanarak tatbikatı en gerçekçi şekilde tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nde Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amiri Erdal Kaya, Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı içerisinde bulunan amirliklerinin, denize sıfır stratejik bir konumda bulunduğunu vurguladı.

Yürütülen görevlerde tatbikatların önemine değinen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü'nde Arama Kurtarma Amiri olarak görev yapan Yusuf Tunçok, son olarak kuyuya düşmüş bir yurttaşın kurtarılması senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdiklerini kaydetti.