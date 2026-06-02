Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Mardin'in yeşil vaha ilçesi Yeşilli, yılın en coşkulu ve renkli etkinliği için kolları sıvadı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Gelenekselleşen ve bu yıl 18'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali, 12-13-14 Haziran 2026 tarihlerinde Mardin Yeşilli Belediyesi Gençlik Merkezi'nde kapılarını açıyor. Üç gün sürecek olan dev organizasyonla bölgenin kalbi Yeşilli'de atacak.

Yeşilli Belediyesi tarafından organize edilen festival; bölgenin köklü tarihini, zengin kültürel yapısını ve dillere destan misafirperverliğini bir kez daha tüm dünyaya ilan etmeye hazırlanıyor.

BAŞKAN HAYRETTİN DEMİR: 'HEDEFİMİZ GEÇEN YILIN İKİ KATI ZİYARETÇİ'

Festival hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, tüm vatandaşları bu büyük coşkuya ortak olmaya davet etti. 1998 yılından bu yana bu geleneği büyük bir gururla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Demir, şunları söyledi: 'Geçtiğimiz yıl 50 binin üzerinde insanımızı Yeşilli'de ağırlayarak 3 gün boyunca muazzam bir festival coşkusu yaşadık. Bu yıl katılımın en az iki katına çıkmasını bekliyoruz. Festivalimizin temel amacı; Yeşillimizi, Mardinimizi, kadim medeniyetimizi, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya en güzel şekilde tanıtmaktır.'dedi.

'FESTİVALİMİZ DOSTLUK, KARDEŞLİK VE TURİZM LOKOMOTİFİDİR'

Yeşilli'nin bölgedeki en yeşil ve özel ilçelerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Demir, etkinliğin toplumsal ve ekonomik boyutunu şu sözlerle özetledi: Kardeşliğin Beşiği: 'Mardin gibi dillerin, dinlerin ve kültürlerin buluştuğu kadim bir coğrafyada; farklı köken ve inançlardan insanların dostluk ve kardeşliğini pekiştirmeyi arzuluyoruz. Buradan tüm dünyaya vereceğimiz mesaj; tek bayrak, tek millet, tek devlet ve tek ümmettir. Bu topraklarda dünyaca meşhur kirazlar yetişiyor. Sembolümüz olan kirazı yurt çapında tanıtarak ilçemizin ekonomik gücünü artırmayı hedefliyoruz. Festivalin; Mardin ve Yeşilli'nin turistik değerlerini, kültürel zenginliklerini geliştirici ve tanıtıcı büyük bir etkisi var.' ifadelerini kullandı.

REKOR KATILIM BEKLENEN 3 GÜNLÜK DEV PROGRAM

12-14 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek festival, ünlü sanatçıların konserlerinden yerel gösterilere kadar adeta bir yıldızlar geçidine sahne olacağını vurgulayan Başkan Demir ' Festivalin ilk günü, uluslararası ve yerel ezgilerin muhteşem senteziyle başlayacak. Cezayirli ünlü müzik grubu Tissilawen, yerel sanatçı Yusuf Karaboğa ve büyüleyici Erbani performansları sahne alacak. Ayrıca görkemli Mehteran Takımı gösterisi ile ilk gün programı coşkulu bir şekilde tamamlanacak. İkinci günde müzik ziyafeti hız kesmeden devam edecek. Türkiye'nin güçlü seslerinden ünlü türkücü Kubat en sevilen eserlerini seslendirirken, farklı kültürleri bir araya getiren dünyaca ünlü Antakya Medeniyetler Korosu da kulakların pasını silecek. Festivalin kapanış gününde pop müziğin dev ismi Funda Arar ve Reyhani Müzik Grubu ve yerel sanatçılar sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacağını kaydetti.

ÜRETİCİYE ÖDÜL VE GÖRSEL ŞÖLEN

Festivalde sadece müzik değil, yerel üreticiyi destekleyen anlamlı yarışmalar da yer alacak. Etkinlik kapsamında düzenlenen 'En Güzel Kiraz' ve 'En Güzel Bahçe' yarışmalarında dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller dile getiren Başkan Demir ' 3 gün sürecek olan festival, mahalli sanatçıların konserleri ve gökyüzünü aydınlatacak muhteşem havai fişek gösterileri ile son bulacak. Yeşilli Belediyesi olarak , bu tarihi ve kültürel şölene tanıklık etmek isteyen herkesi 12 Haziran'da ilçeye davet ediyoruz.' açıklamasında bulundu