Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bir kez daha Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü'nü ziyaret etti. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca Efes Selçuk'ta eğitim gören öğrencilere, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsleri aracılığıyla aylık ortalama 10 bin porsiyon yemek ulaştırıldı.

İZMİR (İGFA) - Öğrencilerin ve velilerin projeye gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Kent Lokantası Öğrenci Otobüslerinin eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte hizmetine ara vereceğini, yeni dönemde ise yeniden öğrencilerle buluşacağını belirtti.

Kent Lokantası Öğrenci Otobüslerinin sayısını bu eğitim yılında üçe çıkardıklarını ifade eden Başkan Sengel, 'Yoğun bir talep vardı. Bu nedenle hem öğrencilerimize hem de velilerimize teşekkür ediyorum.

İlk Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzü liselerimizin bulunduğu bölgede hizmete açtık. Daha sonra öğrencilerimizden ve velilerimizden gelen talepler doğrultusunda ikinci otobüsümüzü Cumhuriyet İlkokulu'nun bulunduğu bölgede, üçüncüsünü ise Fatma Günay İlkokulu'nun bulunduğu bölgede hizmete sunduk' dedi.

Kent Lokantası Öğrenci Otobüslerinin Efes Selçuk Belediyesi'nin örnek sosyal belediyecilik uygulamalarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Sengel, ekonomik koşulların giderek ağırlaştığı bu dönemde öğrencilerin sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nın sonuna gelindiğini hatırlatan Başkan Sengel, 'Kent Lokantası Öğrenci Otobüslerimiz önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da hizmet vermeye devam edecek.

Ekonominin bu kadar zor olduğu, öğrencilerimizin öğle yemeğine ve sağlıklı gıdaya erişiminin her geçen gün daha da güçleştiği bir dönemde, eğer onlara bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Şimdiden tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum' diye konuştu.