Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların talep, şikayet ve önerilerine daha hızlı ve etkili çözüm bulmak amacıyla 'Çözüm Merkezi' hayata geçirildi.

ORDU (İGFA) - Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Çözüm Merkezi, belediyenin vatandaş memnuniyetini artırma hedefi doğrultusunda hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkı sunacak.

Vatandaşlar ALO 153 hattını 7/24 arayarak tek bir numara üzerinde Büyükşehir Belediyesine taleplerini iletebilecek. Yalnızca başvuruları kayıt altına almakla kalmayacak olan birim, vatandaş taleplerinin etkin şekilde takip edildiği, çözüm süreçlerinin izlenerek raporlandığı ve belediye hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan önemli bir koordinasyon merkezi olarak hizmet verecek.

'ÇÖZÜM MERKEZİ BİZİM DİĞER BELEDİYELERDEN FARKIMIZ'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Çözüm Merkezi ile şehir genelinde vatandaşlardan gelen şikâyetlerin kolaylıkla çözüme kavuşturulacağını, ihtiyaçlara anında cevap verileceğini söyledi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

'Ordu Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi bizim büyük bir yeniliğimiz ve diğer belediyelerden farkımız. Çözüm Merkezi, vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluşturan ve tüm talep, öneri, şikâyet ve bilgi edinme başvurularının tek noktadan yönetilmesini sağlayan hizmet birimidir. Vatandaşlarımız 153 Çözüm Merkezi hattını aradığında, uzman personelimiz tarafından talep ve istekleri detaylı şekilde dinlenerek kayıt altına alınacak. Başvurunun oluşturulmasının ardından vatandaşımıza kayıt numarasını içeren bilgilendirme mesajı iletilecek. Oluşturulan kayıtlar, konuya göre ilgili daire başkanlığı veya müdürlüğe anlık olarak yönlendirilecek. Çözüm Merkezi ekipleri tarafından süreç düzenli olarak takip edilerek başvurunun sonuçlandırılması sağlanacak.'

'VATANDAŞLARA BİLGİ VE FOTOĞRAFLARLA GERİ BİLDİRİM SAĞLANACAK'

Çözüm merkezi aracılığı ile taleplerin hızlıca çözüme kavuşturulacağını ve vatandaşa geri bildirim sağlanacağını da sözlerine ekleyen Başkan Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

'İlgili birim tarafından çalışma tamamlandığında, yapılan işlemlere ilişkin bilgi ve varsa fotoğraflar sisteme yüklenecek. Ardından vatandaşımıza talebinin sonuçlandığını bildiren bilgilendirme mesajı gönderilecek ve yapılan çalışma hakkında bilgi paylaşılacak. Bu sayede vatandaşlarımız başvurularının her aşamasını takip edebilecek. Belediyemiz ise hizmet süreçlerini şeffaf, hızlı ve etkin bir şekilde yönetebilecek. Şu an merkezimiz faaliyette ve çok güzel geri dönüşler var. Verimi ölçecek aksaklık varsa gidereceğiz.'