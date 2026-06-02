Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Ultra Sümela Maratonu'nun 4'üncüsü bu yıl 'Doğanın kalbinde koş' sloganıyla gerçekleştirilecek. Yarışlar, 6 Haziran Cumartesi günü 61K, 22K ve 10K olmak üzere üç farklı parkurda düzenlenecek.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Ultra Sümela Maratonu, sporcuları eşsiz doğa ve tarih rotalarında bir araya getirecek.

Maraton kapsamında 61K, 22K ve 10K olmak üzere üç farklı parkurda yarışlar gerçekleştirilecek. Etkinliğin açılışı, 5 Haziran Cuma günü saat 11.00-12.00 arasında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yapılacak. Aynı gün saat 12.00-19.00 arasında maratona katılacak sporcuların kayıt işlemleri ile koşu paketlerinin dağıtımı gerçekleştirilecek.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK

Ultra Sümela 61K koşusu, 6 Haziran Cumartesi günü Maçka ilçesindeki Altındere Milli Parkı'nda saat 07.00'de başlayacak. Bu kategoride yarışacak sporcuların kit dağıtımı ise saat 05.00-06.00 arasında Sümela Altındere Fuar Alanı'nda yapılacak.

Ultra Altındere 22K ve Maçka Ultra 10K yarışları da aynı gün saat 10.00'da start alacak. Bu iki parkur için kit dağıtımı saat 08.30-09.30 arasında gerçekleştirilecek. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni saat 17.00'de Sümela Altındere Fuar Alanı'nda düzenlenecek.

HEYECANA ORTAK OLALIM

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Sporun birleştirici gücünü ve şehrimizin eşsiz doğal güzelliklerini bir araya getiren 4. Uluslararası Ultra Sümela Maratonu'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sümela'nın tarihi atmosferinde ve Altındere Vadisi'nin büyüleyici doğasında gerçekleştirilecek organizasyonumuza tüm sporcuları ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu büyük spor şöleninde hem yarışmacılarımızın heyecanına ortak olmak hem de Trabzon'un doğal ve kültürel zenginliklerini birlikte yaşamak için tüm hemşehrilerimizi etkinlik alanına bekliyoruz' denildi.