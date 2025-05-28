İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne ambulansların daha hızlı ulaşmasını sağlayan yeni yolun da içinde yer aldığı, Altındağ ve Pınarbaşı’ndaki eş zamanlı asfalt, beton ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.İZMİR (İGFA) - Hastane önüne açılan yeni yol sayesinde, ambulanslar ve diğer araçların ulaşım süresi önemli ölçüde kısaldı. Bu sayede acil sağlık hizmetlerinde zamanla yarış sona ererken, ilçedeki en kötü yolların bulunduğu bölgelerde de asfalt ve beton çalışmaları hız kazandı. Başkan Eşki, Bornova’nın her noktasına kaliteli ve güvenli ulaşımı sağlamak adına çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

AMBULANSLARA DAKİKALAR KAZANDIRAN YENİ YOL

Eskiden “Trafik Hastanesi” olarak bilinen Türkan Özilhan Devlet Hastanesi önündeki asfaltlama çalışmalarını değerlendiren Başkan Ömer Eşki, önemli bir ulaşım düzenlemesinin hayata geçirildiğini vurguladı. Eşki, “Buraya bildiğiniz gibi ambulanslar ve diğer araçlar Doğanlar Kavşağı’ndan geçerek ulaşıyordu. Artık bu yolu bypass ettik. Direkt hastaneye giden yeni bir yol açtık. Böylece birçok araç için 10 dakikadan fazla zaman tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca bu yeni yol 4. Sanayi Sitesi ve çevresindeki okullar bölgesinde de trafiği rahatlatacak. Bornova trafiğine nefes aldıracak bu süreci başlatmış olduk” diye konuştu.

“EN KÖTÜ YOLLARDAN EN GÜZEL SOKAKLARA”

Başkan Eşki, Bornova’daki altyapı seferberliğinin üç koldan sürdüğünü ifade ederek,“Bir yandan Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne yeni bir yol kazandırırken, Pınarbaşı’ndaki Pınar Caddesi üzerinde de yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üçüncü nokta ise Altındağ Merkez Mahallesi. Bornova’daki en kötü yollar bu mahallede. Biz de muhtarımızın belirlediği öncelik sırasına göre sokak sokak yoğun bir betonlama çalışması yürütüyoruz. Bornova’nın her yerinde en düzgün ulaşımı sağlamak ve en güzel sokakları hayata geçirmek için adım adım her noktaya ulaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Altındağ Merkez Mahallesi’nde dik yokuşlara dökülen betonlar, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi önündeki asfalt serimi ve kaldırım düzenlemeleri ile Pınarbaşı’ndaki yol yenileme çalışmaları kapsamında yapılan incelemelere Başkan Eşki’nin yanı sıra belediye bürokratları ve mahalle muhtarları da katıldı.