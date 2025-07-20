İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş ve Sarıyer’de oto galeri ve restorana yönelik molotofkokteylli saldırı girişimleriyle ilgili İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 6 şüpheli gözaltına alındı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde bir hafta arayla bir oto galeri ve restorana düzenlenen molotofkokteylli saldırı girişimlerine yönelik operasyon başlattı.

“Suça Geçit Yok” sloganıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar, İstanbul ve Ankara’da düzenlendi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

https://twitter.com/istanbul_EGM/status/1946932742731497875

Emniyet, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.