İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki atıl alanları yeşil alana dönüştürme çalışmaları kapsamında Bayraklı Soğukkuyu Mahallesi'nde bölge sakinlerinin keyifle vakit geçirip dinleneceği, spor yapacağı park alanı yaratıldı. Mahalle sakinleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Cemil Tugay'a teşekkür etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kentin yeşil alanlarını artırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, şehrin atıl alanlarını yeşil alanlara dönüştürmeye devam ediyor. Son dönemde konut sayısının ve hastanelerin arttığı Bayraklı'nın Soğukkuyu Mahallesi'nde 7 parselden oluşan toplam 3 bin 370 metrekarelik alan, park ve spor alanı olarak kente kazandırıldı. Zemin çalışmasının ardından peyzaj düzenlemeleri tamamlandı. Oturma alanları düzenlenirken, parka spor ekipmanları ve çöp potaları yerleştirildi.

ÇOCUK OYUN ALANI DA OLACAK

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kuzey Alanlar Bakım Şefi Nuray Horozal Çokay, kentteki atıl alanları değerlendirmeye devam ettiklerini belirterek, 'Soğukkuyu Mahallesi'nde halkımızın rahat nefes alabileceği, şehrin oksijenini değiştirecek bir çalışma yürüttük. Burada oturan vatandaşlarımızın talebi üzerine parka spor aletleri ekledik. Yeni ağaçlar dikerek ağaçlık bir alan oluşturduk. Çocuk oyun alanı da yapacağız' ifadelerini kullandı.

Mahalle halkının büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Soğukkuyu Mahallesi Muhtarı Coşkun Bülbül, 'Parkımız çok güzel oldu. Burası daha önce kötü durumdaydı. Arabalar girdiği zaman genelde toz içinde kalıyordu, apartman sakinleri hep şikayetçiydi. Yeni yeşil alana kavuştuk. Cemil Başkan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mahallemiz çekim merkezi oldu. Nüfus gittikçe artıyor. Yeni Girne'deki üst geçit çalışmamız da bitmek üzere. Bu dönem yatırımlardan çok memnunuz' ifadelerini kullandı.

11 FARKLI TÜRDE 123 AĞAÇLA YEPYENİ NEFES ALANI OLUŞTURULDU

Toplam 2 bin 285 metrekare yeşil alanın kazandırıldığı alana Anadolu sığla, dut, akçaağaç, lale ağacı, meşe, ligustrum, beyaz ve pembe çiçekli akasya, jakaranda, sofora ve süs eriği olmak üzere toplam 123 ağaç, 280 çalı dikildi ve çim serildi. Peyzaj çalışmalarında dolomit taşı, bazalt taşı ve cüruf kullanılarak şık bir görüntü oluşturuldu.