İzmit Belediyesi ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde faaliyet gösteren İZMEK Meslek Edindirme Kursları, 2024/2025 eğitim döneminin sonunda düzenledikleri etkileyici bir sergiyle hem sanata hem de emeğe verdikleri değeri gözler önüne serdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hizmet veren İZMEK Meslek Edindirme Kursları, 2024/2025 eğitim dönemini anlamlı bir sergiyle taçlandırdı. Nikomedia Sanat Galerisinde gerçekleşen görsel sanatlar yılsonu sergisine İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık İskender, kurs eğitmenleri ve kursiyerler katıldı.

EL EMEKLERİNİ, GÖZ NURLARIYLA BİRLEŞTİRDİLER

Görsel Sanatlar yılsonu sergisi açılışında konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu,’ “Sergimizin her biri birer sanat eseri. Sanat duyguların, düşüncelerin, hayallerin en özgür biçimde ifade bulduğu bir dil. Kursiyerlerimizde yıl boyunca sabırla, azimle ve tutkuyla birbirinden değerli eserlere imzalarını attılar. Kimi zaman bir fırça darbesine umutlarını, kimi zaman bir renk armonisine iç dünyalarını yansıttılar. El emeklerini, göz nurlarıyla birleştirdiler.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Bu kurslar aynı zamanda sadece sanat üretmeni değil, bireylerin mesleki beceriler kazanarak ekonomik ve sosyal hayata katılmalarınında bir yolu olarak görüyoruz. Bu anlamda kurslarımızın hem sanatsal hem toplumsal katkısı büyük öneme sahip. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezi ile beraber bu birlikteliğimizin yıllar yıllar devam etmesini arzuluyoruz. Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm eğitmenlerimize, kursiyerlerimize, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

54 KURS MERKEZİ, 128 USTA ÖĞRETİCİ VE 9888 KURSİYER

Görsel Sanatlar yılsonu sergisi açılışında konuşan İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık İskender, ‘’ Milli eğitim bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen hayat boyu öğrenme vizyonu doğrultusunda bireylerin bilgi, beceri düzeylerini artırmak, istihdam olanaklarını güçlendirmek ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak için gayret etmek hedefimizdir. Bu kapsamda açılan kurslarımız sadece mesleki kazanım değil aynı zamanda kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimi destekleyen önemli bir öğrenme ortamı olmuştur. 54 ayrı kurs merkezinde 128 usta öğreticimiz ve toplam 9888 kursa devam eden kursiyerimiz bulunmaktadır. Sergimizde yer alan her bir ürün için emek harcayan usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

SERGİ 23 MAYIS’A KADAR ZİYARETE AÇIK

Sergide, Ahşap boyama, Üç boyutlu perspektif, Ahşap rölyef, Rattan sepet Örücülüğü, Takı tasarım, Seramik, Çini işlemeciliği, Bez bebek, Amigurumi, Mozaik, Sepet örücülüğü, Mum yapımı, Deri çanta yapımı, Makrome, Testip, Hüsn -i hat, Filografi, Yağlı Boya ve Geri dönüşüm olmak üzere bir çok branş yer almaktadır. 26 usta öğreticinin katılımıyla gerçekleştirilen el sanatları sergisi 23 Mayıs gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.