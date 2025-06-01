İzmir’de tanzim satış ruhunu yeniden canlandıran İZMAR marketleri ucuz ve güvenli alışverişin adresi oldu. Vatandaşlar, henüz iki şubeyle hizmet vermesine rağmen İZMAR’ın diğer zincir marketlerin fiyatlarını da etkilediğini dile getiriyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmirlileri özellikle gıda enflasyonuna karşı korumak amacıyla hizmete açtığı İZMAR (İzmir Tanzim Satış Marketi) mağazaları, henüz üç şubeyle hizmet vermesine rağmen piyasadaki fiyatları etkiledi.

İZTARIM yönetimi tarafından yapılan piyasa değerlendirmelerinde ve müşteri yorumlarında, İZMAR’ın hizmete başladığı bölgelerde hizmet veren bazı zincir marketlerin temel tüketim ürünlerinde indirime gittiği tespit edildi. Karabağlar Bozyaka, Menemen Ulukent ve Gaziemir’de açılan İZMAR mağazaları aynı zamanda bölge halkından yoğun ilgi gördü.

“BAŞKANIMIZIN SÖZÜNÜ YERİNE GETİRİYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından işletilen, güvenli gıdadan temizlik ve hijyen ürünlerine kadar temel tüketim ürünlerinin kar amacı gütmeden satışa sunulduğu İZMAR’ın çalışmaları hakkında bilgi veren İZTARIM Marketlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tamer İşleğen, “Özellikle kendi üretimimiz olan ürünlerimizdeki ekonomik fiyatlar yurttaşlarımızı çok mutlu ediyor. İZMAR markalı yoğurdumuz, tereyağımız, sütümüzle yolumuza devam ediyoruz. Piyasanın çok altında fiyatlarla başkanımızın sözünü yerine getiriyoruz. Şu an bir ailenin ihtiyacını karşılayacak market sepeti diğer marketlerden ortalama yüzde 20 daha ucuz tutuyor. Bu anlamda halkımızdan dönüşlerimiz çok olumlu. Beklentilerinin çok üstünde olduğunu belirtiyorlar” diye konuştu.

Piyasadaki marketlerde fiyat güncellemeleri olduğunu ifade eden Tamer İşleğen, “İZMAR markasıyla yolumuza başladıktan sonra diğer marketlerin de fiyatlarını düşürdüklerini gözlemliyoruz. Amacımız, yurttaşlarımıza sağlıklı, güvenilir ürünler sunmak. Diğer marketlerle rekabetten ziyade halkımızın beklentisine uygun sağlıklı gıdalarla tanıştırmak istiyoruz” dedi.

ÇAMDİBİ, DOĞANLAR VE KEMERALTI ŞUBELERİ YOLDA

Bornova Çamdibi, Doğanlar ve Kemeraltı Balıkçılar şubelerinin açılacağını belirten Tamer İşleğen, “Yurttaşlarımızın dönüşlerinin olumlu olması bizi çok mutlu ediyor. Bu anlamda doğru hedefe, doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.