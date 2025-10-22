İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle Kültürpark'ta düzenlenen İZKİTAP - 6. İzmir Kitap Fuarı, sadece yayın dünyasının önemli isimlerini değil ev sahipliği yaptığı sergilerle de sanatın farklı dallarından eserleri İzmirlilerle buluşturuyor.

İZMİR (İGFA) - Kültürpark'ta yer alan düzenlenen sergiler, fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Folkart iş birliğiyle Atlas Pavyonu'nda yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün özel eşyaları, annesi Zübeyde Hanım'ın yazdığı mektuplar ve 250'den fazla benzersiz fotoğrafla 1907-1938 yılları arasındaki liderlik yolculuğunu gözler önüne seren 'Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı' Mustafa Kemal Atatürk sergisi ile dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol'un teknolojiyi ve sanatı birleştiren yapısıyla 'Şifanın Algısı' ve 'Makine Rüyaları: Ege' sergileri, ziyaretçi akınına uğruyor. Sergiler, ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi'nde ise uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun şehre olan özlemini özgün tekniğiyle ifade ettiği 'İzmir'i Özledim' Sergisi ile farklı ülkelerden gelen seramik sanat örneklerini bir araya getiren Mehmet Nuri Göçen Vakfı'nın Uluslararası Seramik Çalıştayı Koleksiyonu Sergisi, sanatseverlerle buluşuyor.

Ayrıca, Pakistan Pavyonu'nda yer alan ve farklı bir kültürel bakış açısı sunan ArtMeet 2025 kapsamındaki Artemis'ten Dara'ya Ütopyayı Hatırla Sergisi de ziyaretçilerin ilgisiyle karşılanıyor.

26 EKİM'E KADAR ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

İzmir Kitap Fuarı, sadece kitaplarla değil, aynı zamanda bu özel sergilerle de kültürel bir şölen sunuyor. Fuar, her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle çocuklar ve öğrenciler fuara büyük ilgi gösteriyor; aileler, eğitim kurumları ve genç ziyaretçilerle dolup taşan fuar, İzmir'in kültürel yaşamını renklendirmeye devam ediyor. İZKİTAP 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.