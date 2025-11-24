Kütahya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Zafer Meydanı'nda çelenk sunma törenine katıldı. İl protokolüyle gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Zafer Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

İl protokolü, müdürler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen törende, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunu gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören sonrasında Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi minnetle anarken, görev başındaki tüm öğretmenlerimize de sağlık, sıhhat ve başarı temennilerinde bulundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri, şehrimizde düzenlenecek çeşitli programlarla devam edeceği öğrenildi.