İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 7. Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri'nde 'Yılın Ansamblı' başta olmak üzere dört kategoride ödüle layık görüldü.

İZMİR (İGFA) - Ege Tiyatrolar Birliği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), geceden dört ödülle ayrıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Saygın İkiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Harun Özer, İzBBŞT Şube Müdürü İlayda Akbıyık, Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Dr. Zeynep Nutku, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, İzmir Devlet Tiyatroları Müdürü Burcu Aksakal'ın yanı sıra sanatçılar, basın mensupları ve sanatseverler katıldı.

DÖRT FARKLI KATEGORİDE ÖDÜL

Tiyatro alanındaki başarılı çalışmaları görünür kılmayı ve sanatçıları teşvik etmeyi amaçlayan ödüllerde İzBBŞT, Ödenekli Tiyatrolar Kategorisi'nde sekiz dalda aday gösterildi ve dört dalda ödül aldı.

İzBBŞT'nin bu sezon ses getiren yapımlarından 'Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı', Özdemir Nutku Yılın Ansamblı (Toplu Oyunculuk) Ödülü'ne layık görüldü.

İzBBŞT sanatçısı Enes İlçi, 'Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı'ndaki rolüyle Özdemir Nutku Yılın Erkek Oyuncusu ödülünü alırken, aynı oyundaki performansıyla Ege Derin, Özdemir Nutku Yılın Genç Kuşak Erkek Oyuncusu ödülüne değer görüldü.

İzBBŞT sanatçısı Başak Akbay Barmanbek ise 'Cadı Kazanı' oyunundaki rolüyle Özdemir Nutku Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu ödülünü kazandı.