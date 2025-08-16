İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde TCDD ile belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN'da 90 dakika aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırılmasına yönelik madde kabul edildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ağustos ayı son birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'ın yönetiminde yapıldı. Oturumda İzmir'in kent içi taşımacılığında önemli bir yere sahip olan İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN), 90 dakika aktarma ile Halk Taşıt uygulaması, meclis kararı ile kaldırıldı.

İZBAN projesinin sürdürülebilir olması için bir fizibilite raporu hazırlandığını belirten Zafer Levent Yıldır, “Hazırlanan protokolde imza altına alınan mali tablo şöyle gösteriliyor: Taşınması öngörülen yolcu sayısı yılda en az 200 milyon. Bu kadar yolcunun mevcut hat kapasitesi ile taşınması mümkün değil. Elde edilmesi gereken yıllık bilet geliri yaklaşık 200 milyon dolar. TCDD'ye ödenmesi gereken hat kullanımı, en fazla bilet gelirlerinin yüzde 5'i. Bunlar protokolde var. Ama 2024'te tablo farklı gelişiyor. Bir yılda taşınması öngörülen yolcu sayısı 200 milyon derken bakıyoruz sayı 82 milyon. Bu yolcuların yaklaşık yüzde 15'i ücretsiz taşınıyor. Elde edilen yıllık bilet geliri ise 22,18 milyon dolar. Beklenen 200 milyondu.

Protokole göre TCDD'ye hat kullanım bedeli için yüzde 5 kira ödememiz gerekiyor. Ama burada hat kiralama bedeli 7,56 milyon dolar. Yani bilet gelirlerinin yüzde 34'ünü oluşturuyor. Bu protokol maddesinin uygulanması halinde, bilet gelirlerinin yaklaşık 1 dolar düzeyinde olması gerekiyor. Ancak protokol imzasından sonra çıkan UKOME kanunu ile kent içi ulaşım ücretleri tespiti UKOME'ye devrediliyor. Protokolün bu maddesi uygulanmamış oluyor. Hem fizibilite raporunda hem de protokolde öngörülen yaklaşık 1 dolar olması gereken yol başı biniş geliri, 0,44 dolardan bugün 0,33 dolara kadar geriliyor. 2022 yılında enerji birim fiyatlarına yüzde 300'den fazla zam geldi. Bu artış hiçbir zaman bilet fiyatlarına yansıtılmadı” dedi.