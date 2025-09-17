BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Çevre Yolu Kozdere Kavşağı’nda yıllardır süren ölümlü ve yaralamalı kazalara rağmen hiçbir düzenleme yapılmamasını gündeme getiren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, aynı bölgede alınan kamulaştırma ve yıkım kararlarının 10 yıldır uygulanmadığını, bu ihmalin siyasi baskılar nedeniyle gerçekleştiğini vurgulayarak iki ayrı bakanlığa soru önergesi verdi.

Söz konusu Kozdere Kavşağı’nda 15 Eylül günü en son meydana gelen kazada Yenişehir eski Belediye Başkanı Mehmet Kaya’nın hayatını kaybettiğini, eşinin de ağır yaralandığını anımsatan Milletvekili Türkoğlu, “Aynı kavşakta daha önce de çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza yaşandı. Sürücüler, yol kenarındaki çiftlik yapıları yüzünden çevre yolunun solundan gelen araçları göremiyor. Bu ölümcül risk yıllardır biliniyor ama bir türlü önlem alınmıyor” dedi.

Soru önergelerinde, kavşakta sürücülerin görüş açısını kapatan çiftlik ve ahır yapıları hakkında yıllar önce istimlak ve yıkım kararları alındığı ancak bu kararların uygulanmadığına dikkat çekildi. Türkoğlu, “Bu çiftliklerin, AK Parti Yenişehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve İlçe Yöneticilerinin ailesine ait olması nedeniyle yıkımların yapılmadığı” iddialarını da Meclis’e taşıdı.

Milletvekili Türkoğlu, hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ayrı ayrı yazılı soru önergesi sundu.

ÖNERGELERDE ŞU SORULAR ÖNE ÇIKTI

Son 10 yılda Kozdere Kavşağı’nda kaç ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza yaşandı?

Kazaların önlenmesi için bugüne kadar hangi proje ve düzenleme yapıldı?

Yıkım kararlarının uygulanmamasında AK Parti ilçe yöneticilerinin etkisi oldu mu?

Siyasi baskılar yüzünden kamu güvenliği mi hiçe sayıldı?

Vatandaşların can güvenliği için hangi somut adımlar atılacak, hangi tarihlerde uygulanacak?