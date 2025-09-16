Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’den AK Parti’ye geçen belediye başkanı ve meclis üyelerinin sayısındaki artışa dikkati çekerek, “CHP’ye iyi niyetle gidenler, rüşvet, yolsuzluk ve irtikâp görünce ‘yanlış adrese geldik’ diyerek ayrıldı. AK Parti’de böyle durumlar yaşanmadı. Bu, 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi haline getirenlere bir tepkidir” dedi. Erdoğan, AK Parti’nin temiz siyaset ve güçlü kadrolarıyla tercih edildiğini, katılımların devam edeceğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmasının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Son dönemde muhalefetten ve özellikle CHP'den kopan isimler ki bunlar ağırlıklı belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, AK Parti saflarına katılıyor. Bu katılımlar hızlandı ve çoğaldı. Partinize yönelik bu ilginin ve özellikle muhalefetten adeta kaçışın nedeni nedir?" sorusu üzerine, CHP'ye gidenlerin iyi niyetlerle ana muhalefet partisine gittiklerini belirtti.

AK Parti Sürekli Eğitim Merkezi yalnızca bugünün değil, Türkiye Yüzyılı’nın kadrolarını da yetiştiriyor.Teşkilat Akademisi, Akademi Genç, Akademi Kadın, Yerel Yönetimler Akademisi, Danışman Akademisi, Yurt Dışı Akademisi, Medya Akademisi, Siyaset Akademisi aydınlık… pic.twitter.com/vnUJ0llX0P— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 13, 2025

CHP’den AK Parti’ye geçen belediye başkanı ve meclis üyelerinin sayısındaki artışa dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP’ye iyi niyetle gidenler, rüşvet, yolsuzluk ve irtikâp görünce ‘yanlış adrese geldik’ diyerek ayrıldı. AK Parti’de böyle durumlar yaşanmadı. Bu, 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi haline getirenlere bir tepkidir” dedi.

Erdoğan, AK Parti’nin 24 yıllık halk teveccühü ve devlet yönetimindeki tecrübesiyle istikrar sunduğunu belirterek, “Muhalefetten gelenler, temiz siyaset ve millete hizmet için AK Parti’yi seçiyor. Bu, parti değişikliğinden öte, hizmet odaklı kadrolarla buluşma demek. AK Parti ve Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam edecek.AK Parti’nin temiz siyaset ve güçlü kadrolarıyla tercih edildiğini, katılımların devam edecek" diye konuştu.

SOKAK ÇAĞRILARINA SERT TEPKİ

Öte yandan sokak çağrısı yapanlara da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu çağrıları yapanlar, millete ihaneti tescillenmiş tipler. FETÖ artıkları, muhalefeti kullanışlı aparat görüyor. Vatandaşlarımız bu tuzağa düşmemeli. Gezi olayları ve FETÖ’nün darbe girişimi gibi eylemleri yaşayan halkımız bilinçli, devletimiz güçlü. Sokakları karıştırmaya çalışanlara eyvallah etmeyiz; gerekeni gecikmeden yaparız” dedi.

Siyasetin vandalizmle değil, hukuk ve güvenlik çerçevesinde yapılacağını vurgulayan Erdoğan, siyasi partileri kriminalize etmeye çalışanların önce kendi partilerine zarar verdiğini belirterek, kendilerinin siyasetin nasıl yapılacağını her zaman gösterdiğini söyledi.