İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi. Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milletvekili Kaya, İYİ Parti'de başladığı siyasi yaşamında Antalya İl Teşkilatı bünyesinde yapılan milletvekili temayül yoklamasında birinci çıkarak, 14 Mayıs'ta milletvekili seçildiğini anımsatarak, "Bugüne kadar da milletin vekili olmayı gaye edindim. Özveriyle ve gayretle ülkemiz ve Antalyamız için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim" dedi.

İYİ Parti'de millete ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek gördüğünü ifade eden Kaya, bu nedenle İYİ Parti üyeliğinden istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın İYİ Parti'den istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 36'ya düştü.