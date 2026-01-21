Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılacağını açıkladı. Erdoğan, 'Emeklimizi bugüne kadar sahipsiz bırakmadık, bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Son haftalardaki başarılı operasyonlarından dolayı Suriye hükümetini, ordusunu ve kardeş Suriye halkını gönülden tebrik ederek önemli mesajlar verdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına grup toplantılarının hayırlara vesile olması temennisiyle başlayan Erdoğan, partililerin coşkusunun kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Meclis çalışmalarının yoğun bir tempoda sürdüğünü belirten Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletin kendilerine verdiği emanete sahip çıktıklarını vurguladı. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, 'Milletimiz kimin samimi olduğunu, kimin şov peşinde koştuğunu çok iyi biliyor' ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL OLUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığını artıran kanun teklifinin Genel Kurul görüşmelerinin başladığını hatırlatarak, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltileceğini açıkladı.

AK Parti iktidarından önce en düşük emekli aylığının 66 lira olduğunu anımsatan Erdoğan, 'Bugün en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 70'ini aşmıştır. Emekli sayısı üç kat artmasına rağmen bu iyileştirmeleri yaptık' dedi. Hayat pahalılığına dikkat çeken Erdoğan, sosyal konut projeleriyle bu sorunlara çözüm üretildiğini belirtti.

'DEPREM HARCAMALARI AZALDIKÇA DAHA FAZLA KAYNAK OLUŞACAK'

Deprem harcamalarının azalmasıyla birlikte bütçe imkânlarının genişleyeceğini söyleyen Erdoğan, enflasyon düştükçe alım gücünün artacağını ifade etti. 'Türkiye kalkındıkça ortaya çıkan katma değerden herkes istifade edecek' diyen Erdoğan, emeklilere yönelik hassasiyetlerinin süreceğini vurguladı.

GENÇLERE İKİ MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yönelik iki önemli müjdeyi de paylaştı. Buna göre 2026 yılında burs ve kredi miktarları yüzde 33 artırılırken; lisans 4 bin TL, yüksek lisans 8 bin TL, doktora 12 bin TL oldu.

Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı kapsamında, önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencin istihdama kazandırılması hedefleniyor. Program için 445 milyar liralık kaynak ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz gençlerin yanında oluruz, onları eylemlerde kullanıp sonra kenara atanlardan olmayız' dedi.

SURİYE VE TERÖR MESAJI

Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğunu vurguladı. SDG'nin mutabakata uymadığını belirten Erdoğan, Suriye ordusunun operasyonlarının meşru olduğunu söyledi. 'Türklerle, Araplarla ve Kürtlerle kimse arasına giremez' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü ile Kürt vatandaşları birbirinden ayırmak gerektiğini vurguladı. Bayrağa yönelik saldırılara sert tepki gösteren Erdoğan, sorumluların hesap vereceğini ifade etti.

Suriye'deki Kürtler bizim özbeöz kardeşlerimizdir. pic.twitter.com/y45xelntvW — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 21, 2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ve bölgede kardeşliği hedef alan provokasyonlara karşı sağduyu çağrısı yaptı. 'Bizim ortak şemsiyemiz İslam kardeşliğidir' diyen Erdoğan, sosyal medyada körüklenen nefret diline karşı da uyarılarda bulundu. Konuşmasının sonunda AK Parti milletvekillerine Meclis çalışmalarına tam katılım çağrısı yapan Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.