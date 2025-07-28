Kocaeli’nin Karamürsel Pazarköy’de çıkan orman yangınını kontrol altına alan Büyükşehir ekipleri, bölgede soğutma çalışmaları yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 26 Temmuz’da Karamürsel ilçesi Pazarköy mevkiinde çıkan orman yangınını etkin müdahalesiyle kontrol altına aldı. Bölgeden ayrılmayan Büyükşehir ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR Kocaeli İtfaiyesi, Karamürsel ilçesi Pazarköy mevkiinde çıkan orman yangınını acil ve etkin müdahalesiyle kontrol altına aldı. Yangına 2 helikopter, 84 araç ve 176 personelle müdahale edilirken, Büyükşehir İtfaiyesi bölgede şuan soğutma çalışmaları yapıyor. Yangının çıktığı an itibariyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Gölcük Orman İşletmesi ekipleri hızlıca bölgeye sevk edilmişti. Yüksek eğimli ve rüzgârın etkili olduğu alanda koordineli bir çalışma yürüten ekipler, yangının diğer alanlara sıçramasını engelleyerek, olayın daha da büyümesinin önüne geçti.

DÖRT KOLDAN TOPYEKÛN DAYANIŞMA İlçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da Karamürsel’deki yangınla mücadeleye gönüllü olarak katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar da yangın söndürme çalışmalarında aktif görev aldı. Kurumlar arası örnek dayanışma ve gece boyunca süren müdahale vatandaşların takdirini topladı. Büyükşehir İtfaiye ekipleri, yangın riski sürdükçe sahadaki nöbetlerine devam ediyor.