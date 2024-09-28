Büyükşehir İtfaiyesi, Kocaeli Kongre Merkezi personeline yangın önleme ve söndürme teknikleri eğitimi verdiKOCAELİ (İGFA) - Olası yangın ve benzeri afetlere karşı 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, koruyucu önlem çalışmalarıyla vatandaşların yanında yer alıyor. Bu çalışmaların bir bölümünü de eğitim faaliyetleri oluşturuyor. Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde, Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) personeli tarafından Büyükşehir’e bağlı Kocaeli Kongre Merkezi çalışanlarına yönelik yangın önleme ve söndürme teknikleri eğitimi verildi.

YANGINA MÜDAHALE

Teori ve pratik olmak üzere iki bölüm halinde verilen eğitimin teorik bölümünde Yanma ve Yangın, Yangın Sınıfları ve Türleri, Acil Durumda Doğru Hareket tarzı başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler aktarıldı. Uygulamalı bölümde ise taşınabilir yangın söndürücü kullanımı ile başlangıç aşamasındaki akaryakıt yangınlarına müdahale çalışması yapıldı. Bu çalışmada kongre merkezi personeli, oluşturulan yangına başarıyla müdahale etti. Ayrıca kongre merkezi binasında bulunan makaralı sistem yangın hortum dolaplarının da acil durumlarda kullanımına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.