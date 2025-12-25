4447 sayılı Kanun'un Geçici 10. maddesi kapsamında işverenlere sağlanan prim indirimi 31 Aralık 2026'ya uzatıldı.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Geçici 10 uncu Maddesi'nin uygulanma süresi uzatıldı.

Karar, işverenlere yönelik önemli bir istihdam teşvikinin devamını sağladı.

GEÇİCİ 10. MADDE NEDİR?

Uygulamada '6111 teşviki' olarak bilinen bu düzenleme, özel sektör işverenlerine genç, kadın ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi sigortalıların istihdamında SGK işveren hissesi prim desteği sağlıyor. Teşvikten yararlanan işverenlerin, ilave istihdam yarattıkları sigortalılar için ödemesi gereken işveren primi yükü doğrudan İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Destek tutarları, sigortalının prime esas kazancına göre aylık 7 bin TL ile 64 bin TL arasında değişebiliyor.Daha önce 7495 sayılı Kanun ile süre 31 Aralık 2025'e kadar uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı'na tanınan yetki kullanılarak bu süre bir yıl daha uzatılırken, böylece işverenler, kayıtlı istihdamı koruma ve artırma amacıyla bu teşvikten bir yıl daha yararlanabilecek.