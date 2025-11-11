Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, suyun sürdürülebilir yönetimi ve çevre güvenliği için Kocaeli genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kandıra ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında; Sarıcaali, Terziler, Kaymaz Erikli, Özbey, Mülkişehsuvar, Topluca, Ballar, Safalı ve Pınardüzü Mahalleleri'nde içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenerek bölgenin altyapı ağı güçlendirildi.

Sarıcaali Mahallesi'nde 150'lik duktil borularla 11.576 metre, 110 mm pvc borularla 12.607 metre olmak üzere toplam 24.183 metre içme suyu hattı ve 1.883 metre kanalizasyon hattı imalatı tamamlandı.

Terziler Mahallesi'nde 12.720 metre, Kaymaz Erikli Mahallesi'nde 440 metre, Özbey Mahallesi'nde 4.071 metre, cezaevi depo besleme hattında 1.610 metre, Mülkişehsuvar Mahallesi'nde ise 1.390 metre uzunluğunda içme suyu hattı yenilendi. Ayrıca, Topluca Mahallesi'nde 2.254 metre, Ballar Mahallesi'nde 940 metre ve Safalı Mahallesi'nde 75 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirildi. İzmit ilçesinde ise Arpalık İhsaniye ve Güvercinlik Mahalleleri'ne yönelik altyapı çalışmaları kapsamında içme suyu deposu ve foseptik sistemleri yapılarak atık su altyapısı güçlendirildi.





DEPOLAR VE FOSEPTİKLERLE GÜVENLİ ALTYAPI

İçme suyu hatlarının yanı sıra, bölgedeki depolama ve atık su sistemleri de yenilendi. Bu kapsamda; Özbey Mahallesi'nde 1 adet 100 metreküplük, Terziler Mahallesi'nde 2 adet 50 metreküplük ve Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde 1 adet 100 metreküplük prekast içme suyu deposu imalatı tamamlandı.

Ayrıca Kandıra ilçesinde; Sarıcaali Mahallesi'nde 1 adet 250 kişilik, Pınardüzü Mahallesi'nde 1 adet 250 kişilik, Topluca Mahallesi'nde 2 adet 250 kişilik ve Safalı Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri kampında 500 kişilik 1 adet foseptik sistemi yapılıyor. İzmit ilçesinde ise Güvercinlik Mahallesi'nde 1 adet 250 kişilik ve Arpalık ihsaniye Mahallesi'nde 1 adet 250 kişilik prekast foseptik imalatı tamamlandı.





SUYUN HER DAMLASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra ve İzmit ilçelerinde tamamladığı bu yatırımlarla bölge halkına uzun yıllar kesintisiz içme suyu hizmeti sunmayı hedefliyor.

Küresel iklim değişikliği, artan nüfus ve su kaynaklarının sınırlı olması gibi faktörleri dikkate alarak yatırımlarını sürdüren kurum, suyun her damlasını korumak ve geleceğe güvenli bir altyapı bırakmak için Kocaeli'nin 12 ilçesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.