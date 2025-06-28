Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde arıtılan içme suyunun her aşamasını titizlikle denetleyerek vatandaşa sağlıklı, temiz ve güvenli su ulaştırmaya devam ediyor.ADANA (İGFA) - Toros Dağları’dan doğan ve Çatalan Baraj Gölü’ne gelen ham su, Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne ulaştıktan sonra çok aşamalı bir arıtma sürecine giriyor. Tesiste, uluslararası standartlara uygun olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemleri uygulanıyor. Arıtılan su, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Birliği (EC), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kalite standartlarını karşılıyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın göreve gelmesinin ardından, Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde kesintisiz ve sağlıklı su teminini sürdürebilmek için çeşitli revizyon çalışmaları yapıldı. Arıtma ana üniteleri olan hızlı kum filtreleri ile dezenfeksiyon ünitesi yenilendi; tesisin haberleşme altyapısı ve içme suyu depolarının durumunu izleyen SCADA bilgisayar sistemleri güncellendi. Ayrıca tesisin genel bakım ve onarım çalışmaları düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

GÜNLÜK ANALİZ YAPILIYOR

Arıtma işleminin ardından içme suyu arıtma tesisinden şehir şebekesine verilen içme suyu, her gün düzenli olarak analiz ediliyor. Kimyasal ve mikrobiyolojik testlerle suyun kalitesi sürekli izleniyor, herhangi bir olumsuzluğa karşı anlık müdahale imkânı sağlanıyor. Böylece vatandaşlara ulaşan her damla su, hem sağlık hem de güvenlik açısından tüm denetimlerden geçmiş oluyor.

ASKİ, içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen yenileme ve bakım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Kent genelindeki su şebekeleri düzenli olarak kontrol edilerek, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni hatlar çekiliyor ve eskiyen sistemler yenileniyor. Böylece hem su kayıplarının önüne geçiliyor hem de suyun üretim aşamasındaki kalitesi korunarak abonelere ulaştırılması sağlanıyor.

Tüm bu süreçlerin sonunda Adanalılar, musluklarından akan suyu gönül rahatlığıyla tüketebiliyor.