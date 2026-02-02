Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde savaşan Erzurumlu Gazi Kurban Yılmaz'ın alamadığı İstiklal Madalyası, 102 yıl sonra yapılan başvurunun ardından torunu Metin Yılmaz'a teslim edildi. Bir asır sonra gelen bu onur, ailesine büyük gurur yaşattı.

Engin YILMAZ / BALIKESİR (İGFA) - Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne katılan kahraman neferlerden biri de Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Çöğender köyünden Kurban Yılmaz'dı. Recepoğulları sülalesine mensup olan Kurban Yılmaz, Kurtuluş Savaşı'nda 5. Tümen, 10. Kafkas Alayı, 2. Tabur, 8. Bölük'te makineli tüfek neferi olarak görev yaptı.

Cephede gösterdiği üstün fedakârlık sırasında yaralanarak gazi olan Kurban Yılmaz, savaşın ardından köyüne döndü. Soyadı Kanunu'nun çıkmasıyla kendisine 'Yılmaz' soyadı verildi. Türk ordusunun yılmaz savaşçılarından biri olarak anılan Kurban Yılmaz, 1959 yılında 60 yaşında vefat etti ve doğup büyüdüğü Çöğender köyünde toprağa verildi. Ancak İstiklal Madalyası'nı almaya ömrü yetmedi.

BİR ASIRLIK BEKLEYİŞ SONA ERDİ

Aradan geçen 102 yılın ardından Kurban Yılmaz'ın mirasçıları, Millî Savunma Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Yapılan arşiv ve askerlik kayıtları incelemesi sonucunda Kurban Yılmaz'ın İstiklal Madalyası'na hak kazandığı tespit edildi. En büyük oğlu Arif Yılmaz'ın vefat etmiş olması nedeniyle madalya, Balıkesir'de yaşayan torunu Metin Yılmaz'a teslim edildi.

İstiklal Madalyası Kanunu'na göre; milli mücadelede şehit düşen ya da madalyaya hak kazandığı halde hayattayken alamayan gazilerin madalyaları, yazılı başvuru yapılması halinde mirasçılarına verilebiliyor.

'AİLEM ADINA TARİF EDİLEMEZ BİR GURUR'

Dedesinin onur madalyasını almak için Millî Savunma Bakanlığı'na başvurduğunu belirten Metin Yılmaz, yapılan araştırmalar sonucunda dedesinin hak sahibi olduğunun resmen bildirildiğini söyledi. Yılmaz, 'Bakanlıktan yazılı yanıt aldığımda çok heyecanlandım. Haberi vakit kaybetmeden ailemle paylaştım. Beş erkek kardeşiz ve hepimiz büyük bir onur duyduk' dedi.

Kendisinin de terörle mücadele gazisi ve emekli emniyet teşkilatı mensubu olduğunu belirten Metin Yılmaz, ailelerinin taşıdığı tarihi mirası şu sözlerle anlattı:

'Biz artık aile olarak 2 Kıbrıs gaziliği ve madalyası, 1 terörle mücadele gaziliği ve madalyası ile 1 İstiklal Madalyası'na sahibiz. Bu gururu anlatmam mümkün değil. Dedemin, benim yaşadığım Balıkesir topraklarından geçerek cephede savaşmış olması da benim için ayrıca anlamlı.'

'BU MADALYAYI ŞEREFLE TAŞIYACAĞIM'

Metin Yılmaz, dedesinin İstiklal Madalyası'nı aile adına onurla taşıyacağını vurgulayarak, 'Genç yaşta vatanımız için cephelerde fedakârlık göstermiş olan dedem Kurtuluş Savaşı Gazisi Kurban Yılmaz'ın İstiklal Madalyası ve Beratını büyük bir gururla saklayacağım. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi şükranla anıyorum' ifadelerini kullandı.