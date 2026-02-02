Kısa adı JASDER olan Jandarma Asayiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Diyarbakır'da resmen kuruldu. Derneğin Kurucu Genel Başkanı İsmail Altmışkara oldu.

Abdülkadir DURGUT / DİYARBAKIR (İGFA) - JASDER Başkanı İsmail Altmışkara, dernek tüzüğünün Diyarbakır Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından onaylandığını belirterek, tamamen yasal zeminde faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Altmışkara, vatan, millet, devlet ve bayrak sevgisini yüreğinde taşıyan herkese kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirterek, 'Jandarma Asayiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak, birlik ve dayanışma ruhunu esas alarak yolumuza çıktık' dedi. Derneğin yalnızca bir sivil toplum kuruluşu olarak değil, aynı zamanda 'Jandarma Asayiş Haber' adlı gazete aracılığıyla da kamuoyunu bilgilendiren sorumluluk bilinci yüksek bir yapı olacağını vurgulayan kurucu Genel Başkan Altmışkara, 'Taşıdığımız ismin ağırlığını, kutsallığını ve sorumluluğunu biliyoruz. Nasip olur da önde gelen, örnek kurumlar arasında yer alırsak, bu bizim için büyük bir onur olacaktır' dedi.