Ercan Havalimanı'nda 2026 yılının ilk iki ayında kaydedilen veriler, KKTC turizm ekonomisinde güçlü bir büyüme eğilimine işaret ediyor. Yolcu ve uçak trafiğinde yaşanan artış, araç kiralama başta olmak üzere turizmle bağlantılı tüm sektörlerde ekonomik hareketliliği artırıyor.

KKTC (İGFA) - T&T Havalimanı İşletmeciliği verilerine göre, 1 Ocak-28 Şubat 2026 döneminde yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,84 artarken, uçak trafiğinde yüzde 10,34'lük yükseliş gerçekleşti.

Uçak trafiği aylık bazda da yükselişini sürdürdü. Ocak 2025'te 2 bin 942 uçak Ercan Havalimanı'nı kullanırken, Ocak 2026'da bu sayı 3 bin 264'e yükseldi. Şubat ayında ise 2025'te 2 bin 544 olan uçak sayısı, 2026'da 2 bin 789'a çıktı.

ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜNDE YOLCU ARTIŞINA PARALEL BÜYÜME

Artan yolcu trafiği, KKTC'de araç kiralama sektörüne doğrudan yansıyarak talep artışını beraberinde getirdi. Turistlerin önemli bir bölümü adayı daha özgür ve esnek şekilde gezebilmek için araç kiralamayı tercih ederken, bu durum sektördeki büyümeyi hızlandırdı.

KKTC genelinde yaklaşık 300'e yakın araç kiralama şirketi faaliyet gösterirken, sektörde yaklaşık 6 bin kiralık araç hizmet veriyor. Yolcu sayısındaki artış, mevcut araç filosunun kullanım oranlarını yükseltirken yeni yatırım ihtiyacını da güçlendiriyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DEĞERLENDİRME

Trip Rent A Car CEO'su Mehmet Nat artan yolcu trafiğinin sektör üzerindeki etkisine dikkat çekerek, havalimanı büyümesinin doğrudan ekonomik yansımalar oluşturduğunu belirtiyor.

Mehmet Nat, Ercan Havalimanı'ndaki artışın yalnızca turizmi değil, tüm ekonomik zinciri etkilediğini vurguluyor:

'Ercan Havalimanı'na gelen yolcu sayısındaki artış, araç kiralama sektörüne doğrudan ve güçlü bir talep olarak yansıyor. Özellikle yüzde 10'un üzerindeki büyüme, sektörümüz açısından sürdürülebilir bir genişlemenin göstergesidir. Her yeni yolcu, KKTC ekonomisine doğrudan katkı sağlayan yeni bir ekonomik hareketlilik anlamına geliyor.'

TURİZM ZİNCİRİNDE GENİŞ ETKİ ALANI

Araç kiralama sektörü yalnızca ulaşım hizmetleriyle sınırlı kalmayıp, otomotiv, sigorta, bakım-servis, akaryakıt ve yedek parça gibi birçok alt sektörü doğrudan destekliyor.

Araç kiralayan turistler sayesinde ziyaretçiler Girne, Lefkoşa, Gazimağusa, İskele ve Karpaz gibi bölgelere daha kolay ulaşırken, turizm gelirleri ülke geneline daha dengeli şekilde yayılıyor.

Trip Rent A Car, artan talep doğrultusunda hizmet kapasitesini artırarak hem yerli ekonomiye hem de turizm altyapısına katkı sunmaya devam ediyor.

EKONOMİK KATMA DEĞER VE SÜREGELEN BÜYÜME

Yolcu ve uçak trafiğinde yaşanan çift haneli artış, KKTC'nin turizm odaklı ekonomik yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Havalimanı üzerinden ülkeye giriş yapan her yeni ziyaretçi; konaklama, yeme-içme, ulaşım ve perakende sektörlerinde ek ekonomik hareketlilik oluşturuyor.

Trip Rent A Car CEO'su Mehmet Nat, bu büyümenin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek sektörün geleceğine ilişkin olumlu beklentileri paylaşıyor:

'Yolcu sayısındaki artış devam ettikçe, araç kiralama sektörü de paralel şekilde büyümeye devam edecektir. Bu büyüme KKTC ekonomisi için önemli bir katma değer oluşturmaktadır.2026 yılının ilk iki ayında açıklanan veriler, Ercan Havalimanı'nda hem yolcu hem de uçak trafiğinde güçlü bir artış yaşandığını ortaya koyarken, bu büyümenin araç kiralama sektörü ve KKTC ekonomisi üzerinde çarpan etkisi oluşturduğu görülmektedir.'