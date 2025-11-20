Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyenin güncel borç yapısını aylık basın toplantısında paylaştı. Büyükşehir ve şirketlerde düşüş yaşanırken BUSKİ'de borçların öngörülen seviyelere yaklaştığı belirtildi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediye basın toplantı salonunda düzenlediği 'Kasım Ayı Değerlendirme Toplantısı'nda kurumun güncel mali durumunu kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Bozbey, Büyükşehir ve belediye şirketlerinde borçların azalmasına rağmen BUSKİ'de tabloyun ciddi bir noktaya ulaştığını vurguladı.

Eylül-Ekim 2025 arasındaki değişimi aktaran Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi borçlarında yüzde 4, BUSKİ'de yüzde 1, şirketlerde ise yüzde 6 oranında iyileşme görüldüğünü söyledi. Nisan 2024'ten bu yana toplam değişime bakıldığında Büyükşehir borcunda yüzde 30, belediye şirketlerinde ise yüzde 8 oranında azalma olduğunu aktaran Bozbey, BUSKİ tarafında durumun beklendiği gibi kötüleştiğini belirtti.

'BUSKİ BORCU 23 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI'

Bozbey, daha önce mecliste yaptığı uyarıyı anımsatarak, 'Geçen yıl '2025 sonunda BUSKİ'nin borcu 25 milyar lirayı bulacak' dediğimde buna gülenler olmuştu. Bugün Ekim itibarıyla borç 23 milyar liraya çıktı. Mecliste o zaman gülenlere söylüyorum, hadi bir daha gülün şimdi! Açık tablo bu işte. Biliyoruz, ölçüyoruz. Müneccim olmaya gerek yok; elimizde veriler var ve bu verilerden sonucu görüyorsunuz. Yıl sonunda 24-25 milyar lirayı aşması kaçınılmaz. Bu nedenle BUSKİ'nin korunması ve desteklenmesi şart.' diye konuştu.

Bozbey, BUSKİ'nin 250 milyon euro tutarındaki yatırımları nedeniyle güçlü kalması gerektiğini belirterek, arıtma kapasitesine ilişkin önceki dönem raporlarının gerçeği yansıtmadığını da ifade etti.

Genel tabloyu paylaşan Başkan Bozbey, göreve geldiklerinde 31 milyar TL civarında olan toplam borcun bugün 35 milyar TL seviyesine çıktığını söyledi. Döviz cinsinden borçlarda ise özellikle devam eden kredili projeler nedeniyle artış yaşandığını aktardı.

Büyükşehir ve şirketlerin toplam Euro borcu, Nisan'da 341 milyon Euro iken, Ekim ayında 425 milyon Euro'ya çıktığını, artışın en önemli nedeni olarak itfaiye araçları için kullanılan 10 milyon Euro'luk kredi olduğunu kaydetti. Bozbey, 'Yeni kredi almamaya özen gösteriyoruz. İller Bankası ve bakanlıklardan gelen destekler sayesinde talep ettiğimiz birçok kaynak sağlandı' dedi.

ŞİRKETLERİN EURO BORCU 120 MİLYONDAN 78 MİLYONA DÜŞTÜ

Belediye şirketlerindeki borç azaltımının özellikle dikkat çekici olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Bozbey, 'Nisan 2024'te 835 milyon Euro olan toplam borç, bugün 735 milyon Euro'ya geriledi. Bu, yaklaşık 100 milyon Euro'luk düşüş anlamına geliyor ve tüm zorluklara rağmen kıymetli bir sonuçtur' diyerek, mali tabloları düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.