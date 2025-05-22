Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Parsı’nın fotokapanla kaydedilen yeni görüntülerini paylaşarak, “Anadolu’nun gizli kahramanı bizi ihtişamıyla selamladı” dedi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün fotokapanlarla kaydettiği Anadolu Parsı’nın yeni görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'ne atıfta bulunarak paylaşım ypan Bakan Yumaklı, “Anadolu’nun yüce dağlarının gizli kahramanı, bin yıllık hikâyenin vücut bulmuş hali” diyerek, mirası koruma kararlılıklarını vurguladı.

???? Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı! ????️ 1.000 yıllık hikâyenin vücut bulmuş hali: Anadolu Parsı.???? Bu eşsiz mirasımızı tüm imkânlarımızla korumaya devam edeceğiz.#DünyaBiyolojikÇeşitlilikGünü pic.twitter.com/BYsGcBHSdf— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 22, 2025