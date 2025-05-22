Bursa Kent Konseyi’nin kitap okumayı yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı ‘Okuduğun kitabı getir, ağaca dönüşsün’ projesini kapsamında Merinos Parkı’ndaki ağaçlara kitaplar asıldı.BURSA (İGFA) - Kitap okuma farkındalığını artırmak ve insanlara beklemedikleri anda kitaplar sunarak okumalarını sağlamak amacıyla Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ‘Okuduğun kitabı getir, ağaca dönüşsün’ projesi başlatıldı.

Santral Garaj, Küplüpınar, Gaziakdemir, Barış ve Maksem mahalle muhtarlıklarının da katkı sunduğu proje kapsamında Merinos Parkı’ndaki ağaçlara çok sayıda kitap asıldı. Parkta bulunan öğrenciler ve vatandaşlar, ders, roman ve hikaye kitaplarını ipinden çözerek alıp okudu.

Projenin açılış törenine, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal, muhtarlar, Osmangazi Ticaret, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Barış Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Ağaçlara bırakılan kitapların, okuyanlara ışık ve yol olmasını temenni eden Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal, hayata geçirilen projeyle kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşmasını amaçladıklarını anlattı.

Kitapların da ağaçlardan ve selülözden yapıldığını hatırlatan Aksakal, “Kitapları ağaçlara bırakarak insanların yeniden onları almasını ve okumalarını istiyoruz. Her kitap okuduğumuzda dünyayı yeniden keşfederiz. Hepimize yeni şeyler öğretir ve zenginleşiriz. Kitaplarımızı başka insanlarla paylaşmak için ağaçlara astık. Her kitap yeni bir başlangıç, yeni bir adımdır. Biz de daima geleceğe umutla bakan gençlerimiz için yeni adımlar atmak istiyoruz. Projeye destek veren tüm mahalle muhtarlarına, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.