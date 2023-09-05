İstanbul’un Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçelerinde sağanak yağış etkili olurken Başakşehir metrosunu su basarken Arnavutköy’de bazı sokaklar ve caddeler göle döndü.

Bugün İstanbul’u sağanak yağış vurdu. Arnavutköy ve Çatalca'da şiddetlenen yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı, yoğun yağış nedeniyle Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı ile Kirazlı-Kayaşehir merkez metro hattının Kayaşehir merkez istasyonu kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağmur ve sele karşı aşıklama yaparak uyarıda bulunmuştu. Açıklamada; "bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti. İşte metrolojinin yaptığı açıklama gerçek oldu.

Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece, ilçelerinde sağanak yağış

METRO İSTASYONU SULAR ALTINDA

Yağışla birlikte Kayaşehir Merkez Metro İstasyonu'nu su bastı. Seferlerin, Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR MİLLET KÜTÜPHANESİNDE MAHSUR KALDI

Korkutan görüntüler Başakşehir Millet Kütüphanesi'nden geldi. Sokakların sular altına kalması nedeniyle vatandaşlar kütüphanede mahsur kaldı. Uzun süre yardım bekleyen vatandaşlar yapılan çalışmalarla normale döndü.

Birçok ev ve iş yerini su bastı, yollar dereye döndü…İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Arnavutköy'de etkili olan yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. İstanbul Valisi Davut Gül, kuvvetli yağış ile uyarılarda bulunarak, "Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim" dedi.

'SU BASKINLARINA KARŞI DİKKALİ OLUNMALI'

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağışın olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada "AFAD 112 ihbar hattına gelen su baskını ihbarı:1150, İtfaiye komuta merkezine gelen su baskını ihbarı;1250, İSKİ su baskını ihbarı:1390, AKOM beyaz masaya gelen su baskını ihbarı: 25 gelmiş olup, ekipler olay yerinde müdahale etmektedir. Yaralı ve can kaybı yoktur" denildi