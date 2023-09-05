İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Feshane'deki sergi hakkında soruşturma başlatılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu, Fatih'te katıldığı 'Unkapanı Yağmur Suyu Tüneli TBM çıkış töreni' sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Feshane'deki 'Ortadan Başlamak' isimli sergi ile ilgili Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican'ın suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturmaya yönelik soru üzerine, "Her gün çok şaşırmaya devam ediyoruz. Bizi bir yanıyla şaşırtan ama bir yanıyla da ne yazık ki şaşırtmayan bir sürecin devamı bu. Önce şunu söyleyeyim, öyle devasa bir suçlama ki, halkı kine ve nefrete yönlendiren çalışmalar diye niteleyen bir savcılığın ifade çağrısı. Bakın bir ülkede bir ülkenin ekonomik refahı ve huzuru demokrasideki gelişmişliğiyle çok paraleldir. Yani şu atılan adımlara bakıyorum. Yani Feshane'de açılan bir sergi üzerinden yani adalet adına bir savcının yazdığı çağrıya bakıyorum. Utanç verici, utanç verici. Yani siz bütün dünyaya diyorsunuz ki ülkeden, 'Arkadaş bizde demokrasi memokrasi yok. Hele sanata da bir saygı yok.' Yani böyle bir ortamı yaratıyorsunuz ki kimse bu ülkeye gelmesin. Buradan, bugün hükümetin içindeki aklı başında insanları yani ama ekonomiyle ilgili ama başka hususlarla ilgili aklı başında insanları göreve davet ediyorum.

Yani ülkemize, milletimize bu denli kalıcı zarar vermeye hazır, tetikte bekleyen kötü insanlara tedbir alsınlar" dedi. Zeytinburnu'nda yıkım tartışmasıyla ilgili soruya da cevap veren İmamoğlu, "Bir yeşil alan üzerinde kaçak bir bina yapıp bu kaçak binanın yıkımını yapacak olan devletin kurumuna karşı oraya çevik kuvveti dizen akıl aynı akıl işte. Bunlar aynı akıl. Oradaki kaçak bina, bir de kalkıyorsunuz, devletin bütün kademelerini harekete geçiriyorsunuz. Oraya acil kamulaştırma kararı çıkartıyorsunuz. Niyetiniz başka bir şeyse, azıcık şeffaf olun hani azıcık cesur olun, azıcık delikanlı olun derler mahalle diliyle yani. Öyle ifade edeyim. Çok garip bir durum. Seçime gittikçe, yürüdükçe, zaman azaldıkça bu işler artıyor. Bir Demokrasi sürecinin işletilmesi hususundaki bu tür kötü manzaraları kötü süreçleri sonlandırın. Gelin bu ülkede farklı bir dönemi gerçekten yaşatın insanlara. Üzüntüyle karşıladığımı ifade edeyim" diye konuştu.